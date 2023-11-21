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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 21 Kasım 2023 14:50
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2023 14:53
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Katalonya'dan cinsiyete dayalı şiddete karşı 'ulusal mor ağ' hamlesi

Katalonya'da toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı oluşturulan "mor ağ" kapsamında "mor buton" ve "mor destek istasyonları" kurulacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/21/katalonya-dan-cinsiyete-dayali-siddete-karsi-ulusal-mor-ag-hamlesi.jpg
Fotoğraflar: Catalan News

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne sayılı günler kala İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin hükümeti, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önlemek amacıyla "ulusal mor ağ" oluşturacağını duyurdu.

Catalan News'e göre ulusal mor ağ hamlesi, mağazalar, pazarlar ve ulaşımın yanı sıra toplum, kültür ve spor alanlarını da kapsayacak.

Mor ağa 43 milyon avroluk bütçe

Mor ağ, Katalonya'nın 20 Kasım Pazartesi günü sunulan ve 43 milyon avroluk bir bütçeyle 200'den fazla adımı ortaya koyan cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesine yönelik ilk ulusal planının bir parçası. 

Mor ağ hakkında konuşan Eşitlik ve Feminizm Bakanı Tània Verge, yeni planın "bir dönüm noktası" olacağını söyledi.

"Parçalı, az kaynakla ve ülke çapında bir strateji olmadan önleyici nitelikte pek çok önlem alındı" diyen Verge, tüm alanlarda yeni önlemleri teşvik etmek gerektiğini ifade etti.

'Mor buton' ve 'mor destek istasyonu'

Bu planla, alışveriş merkezlerindeki personele eğitim verilmesi, toplu taşıma uygulamalarında sanal bir 'mor buton' oluşturulması ve daha az kalabalık bölgelerde isteğe bağlı otobüs durağı sisteminin genişletilmesi bekleniyor.

Şiddete karşı mücadelelerini yükselteceklerini ifade eden Bakan Verge, "Katalonya genelinde 'mor destek istasyonları' oluşturacağız, toplu taşıma araçlarına 'mor buton' koyacağız ve isteğe bağlı otobüs duraklarını genişleteceğiz" dedi.

Bir devlet kurumu olan Cinsiyete Dayalı Şiddetin Ortadan Kaldırılması Genel Müdürü Laia Rosich ise mor ağın kültür, spor, iş merkezleri, okullar ve üniversiteler gibi tüm alanlarda eğitim verilerek oluşturulacağını açıkladı.

Şiddete maruz bırakılan kadınlar için yol haritası

Mor ağla önleyici tedbirlerin alınabilmesi için ve özellikle de cinsiyete dayalı şiddet durumunun tespit edilmesi halinde nasıl hareket edileceği konusunda eğitim verilmesi amaçlanıyor. Başka bir deyişle, şiddete maruz bırakılan bir kadına nasıl bakılacağı, kime başvurulacağı ve hangi adımların izleneceği yönünde eğitimler verilecek.

Bakan Rosich ayrıca, şiddete maruz kalanlara ve desteğe ihtiyaç duyanlara doğrudan psikolojik ve hukuki danışmanlık sunan 900 900 120 numaralı telefon hattının aranabileceğini kaydetti.

Eğitimler, şimdiden bazı alışveriş merkezlerinde başladı ve ayrıca marketlerde ve yerel iş ve mahalle dernekleri arasında da gerçekleştirilecek. Rosich, mor noktaların yakında düzenlenecek olan SAGA oyun fuarı gibi önemli spor ve kültür etkinliklerinde de aktif hale getirileceğini söyledi.

Çevresel değişiklikler ve Beyaz Kitap

Ayrıca, sokakların daha güvenli hissedilmesini sağlayacak kentsel çevre değişiklikleri yapmak amacıyla şehir ve kasabalarda keşif yürüyüşleri yapılacak. 

Bar ve kulüplerdeki şiddetin de ele alınmasından polisle etkileşime ve üniversite prosedürlerine kadar her şeyi kapsayan yeni protokollerin hazırlanması bekleniyor.

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesine yönelik olarak, görsel-işitsel ve sahne sanatlarından spora kadar farklı alanlarda şiddetin önlenmesi ve erken tespit edilmesini sağlayacak figürler oluşturulması da hedefleniyor.

Bakan Rosish, plana cinsel şiddetin önlenmesine ilişkin bir Beyaz Kitabın eşlik ettiğini ve kamu politikalarının tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi için ortak kılavuz ilkeler belirlediğini açıkladı.

(NT)

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/haber/hedep-milletvekili-boz-kadin-konukevleri-ihtiyaci-karsilamiyor-288237
HEDEP Kadın Meclisi 25 Kasım startını Sincan Cezaevi önünde verdi
Bugün 08:59
/haber/hedep-kadin-meclisi-25-kasim-startini-sincan-cezaevi-onunde-verdi-288204
25 KASIM'A GİDERKEN
Boğaziçi’nde mor iplikle şiddete karşı kadın zinciri örüldü
20 Kasım 2023
/haber/bogazicinde-mor-iplikle-siddete-karsi-kadin-zinciri-oruldu-288194
Kadın Savunma Ağı: Kadınları teslim alamazsınız
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/haber/kadin-savunma-agi-kadinlari-teslim-alamazsiniz-288168
Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali yarın başlıyor
15 Kasım 2023
/haber/uluslararasi-kadin-oyun-yazarlari-tiyatro-festivali-yarin-basliyor-287931
25 KASIM
Hollanda’da simge binalar kadına yönelik şiddete karşı turuncuya bürünecek
23 Kasım 2022
/haber/hollanda-da-simge-binalar-kadina-yonelik-siddete-karsi-turuncuya-burunecek-270416
ÖLÜYE SAYGI VE ADALET PANELİ VII
Kadına yönelik şiddet ırkçılıkla birleşince daha vahşileşiyor
18 Mayıs 2022
/yazi/kadina-yonelik-siddet-irkcilikla-birlesince-daha-vahsilesiyor-261659
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