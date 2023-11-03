Katalonya Başkanı Aragonès: Af bir zafer ama yeterli değil

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Pere Aragonès, İspanyol Sosyalist İşçi Partisi'yle (PSOE) anlaşmaya varılan af yasasının olumlu olduğunu ancak siyasi anlaşmazlığın ancak bağımsızlık referandumuyla çözüleceği çağrısında bulundu.

Anlaşmaya varılan tasarıya göre, 2017'deki referandumun düzenlenmesiyle ilgili Katalonyalı tüm bağımsızlık yanlısı kişiler affedilecek.

Tasarının başbakanlık oylamasından önce Kongre'ye sunulması ve Sosyalistler, sol koalisyon Sumar, Katalonya bağımsızlık yanlısı Esquerra ve Junts, Basklı Bildu ve PNB ile Galiçya Milliyetçi Bloğu (BNG) arasında ortaklaşa imzalanması bekleniyor.

Bağımsızlık referandumu çağrısı

PSOE'nin liderleri Pedro Sánchez'in başbakanlık adaylığını destekleme konusunda Cumhuriyetçi Sol Katalonya (ERC) ile anlaşmaya varmasından kısa süre sonra yaptığı konuşmada Aragonès, Kongre'de tescil edilecek af yasasının "istisnasız tüm ezilenler" için olduğunu söyledi.

Af tasarısının Katalonya için "büyük bir zafer" olduğunu ancak "yeterli olmadığını" ifade eden Aragonès, "Katalonya vatandaşlarının geleceğimize özgürce karar verme hakkını savunacağız" diyerek bağımsızlık referandumu çağrısını yineledi.

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Rodalies demiryolu da Katalonya'ya devredilecek

Katalan Haber Ajansı'na (ACN) göre İspanya'daki Sosyalistler ve ERC, Rodalies banliyö demiryolu ağının kontrolünün İspanya'dan Katalonya'ya geçmesini sağlayacak anlaşmaya da vardı.

Rodalies'in yönetiminin devredilmesi bağımsızlık yanlısı partiler için uzun süredir devam eden bir talepti ve hükümete destek verilmesi için öne sürülen şartlardan biriydi.

Anlaşma, İspanya'nın Katalonya hükümetinin 15 milyon avroluk borcunu da affetmesini sağlayacak.

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Ne olmuştu? İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerde hiçbir parti, Meclis çoğunluğunu elde edememişti. Seçim sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle: Halk Partisi (PP): Yüzde 33.1

İspanya Sosyalist İşçiler Partisi (PSOE): Yüzde 31,7

Vox: Yüzde 12,4

Sumar: Yüzde 12,3

Cumhuriyetçi Sol Katalonya (ERC): Yüzde 1,9

Katalonya İçin Beraber (Junts): Yüzde 1,6

Bask Ülkesi Birliği (EH Bildu): Yüzde 1,3

Bask Milliyetçi Partisi (PNV): Yüzde 1,1 Seçim sonuçlarına göre birinci olan PP'ye hükümet kurma yetkisi verilmiş ancak neo-faşist Vox'la anlaşsalar da koltuk sayıları hükümet kurmak için yeterli olmamıştı. Ardından PSOE'ye hükümet kurma görevi verildi, Sumar'la ittifak kurması beklenen sosyalistler, Katalonya ve Bask yanlısı partilerle anlaşabilirse koalisyon hükümeti kurulacak. Katalonya ve Bask özerk bölgelerinin partileri destek için aralarında genel af ve 2027'ye dek bağımsızlık referandumunun düzenlenmesinin de olduğu bazı talepler açıklamıştı.

(NT)