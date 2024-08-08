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DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Ağustos 2024 15:32
 ~ Son Güncelleme: 8 Ağustos 2024 15:35
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Katalan siyasetçi Puigdemont, 7 yıl sonra ülkesine döndü

Katalonya'daki bağımsızlık referandumu ile bağımsızlık deklarasyonu sonrasında Katalan siyasetçilere karşı başlatılan yasal süreçten dolayı ülkesinden ayrılan Carles Puigdemont, 7 yıl sonra Barselona’da destekçilerine seslendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Katalan siyasetçi, miting alanındaki kürsüde destekçilerine sesleniyor
Fotoğraf: AA

Eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont, hakkındaki arama ve tutuklama emrine rağmen 7 yıl sonra ülkesine döndü.

Ekim 2017'de Belçika'ya giden Puigdemont, Barselona'ya dönmesinin ardından kentteki bir parkta ellerinde Katalan bayrakları olan binlerce destekçisine hitap etti.

İspanyol yetkilileri, Katalonya özerk bölgesiyle ilgili siyaset yapanlara baskı uygulamakla suçlayan Puigdemont, "Son 7 yıldır Katalan halkının sesini duyurmak istediğimiz için zulüm görüyoruz" diye konuştu.

Bağımsızlık referandumu ve deklarasyonu

Katalonya'da 1 Ekim 2017'deki bağımsızlık referandumu ile 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunca kabul edilen ve açıklanması ertelenen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında Katalan siyasetçilere karşı başlatılan yasal süreçten dolayı 7 Katalan siyasetçi yurt dışına çıkmış, 9'u İspanya'da kalıp yargılanmıştı.

İspanya'da kalan Katalan siyasetçilere, "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından yargılanarak 9 ila 13 yıl hapis cezaları verildi, Haziran 2021'de çıkartılan kısmi af ile serbest bırakıldılar.

Yurt dışında farklı ülkelere giden 7 Katalan siyasetçiden şimdiye kadar 5'i İspanya'ya geri dönerken, eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont döneminde Katalan hükümetinde bakan olan Toni Comin ve Lluis Puig, haklarındaki "arama ve tutuklama emri"nin devam etmesi nedeniyle yurt dışında yaşamaya devam ediyor.

Af kapsamına alınmadılar

İspanya Yüksek Mahkemesi, 30 Mayıs'ta Meclis'te kabul edilerek yürürlüğe giren genel af yasasından ayrılıkçı Katalan siyasi liderlerin yararlanmasını, "kamu parasını kötüye kullanma" suçunu dışarıda bırakan 1 Temmuz'da aldığı kararla engellemişti.

Bu kararla, Ekim 2017'de Belçika'ya giden Puigdemont, hakkındaki ulusal arama ve yakalama emri devam etmesinden dolayı Katalonya'da 12 Mayıs'ta yapılan yerel parlamento seçimlerinde lideri olduğu Katalonya İçin Birlik (Junts) partisinden milletvekili seçilse de İspanya'ya giremiyordu.

(AS)

katalonya katalonya bağımsızlık referandumu
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