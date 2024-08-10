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Yayın Tarihi: 10 Ağustos 2024 00:30
 ~ Son Güncelleme: 10 Ağustos 2024 00:30
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Katalan lider Puigdemont İspanya’dan tekrar ayrıldı

Eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont, hakkındaki yasal süreçler sebebiyle 7 yıl sonra dönebildiği ülkesinden yeniden ayrıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Katalan lider Puigdemont İspanya’dan tekrar ayrıldı
Fotoğraf: AA

Katalonya'daki bağımsızlık referandumu ile bağımsızlık deklarasyonu sonrasında Katalan siyasetçilere karşı başlatılan yasal süreçten dolayı ülkesinden ayrılmasından 7 yıl sonra ülkesine dönen eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'un yine İspanya'dan ayrıldığı bildirildi.

Katalan siyasetçi Puigdemont, 7 yıl sonra ülkesine döndü
Katalan siyasetçi Puigdemont, 7 yıl sonra ülkesine döndü
8 Ağustos 2024

Gözaltına alınmamak için ülkesini terk etti

Puigdemont'un avukatı Gonzalo Boye ve partisi Katalonya için Birlik'in (Junts) Genel Sekreteri Jordi Turull, Katalonya radyosu RAC1'e Puigdemont'un gözaltına alınmak istemediği için İspanya'dan ayrıldığını ve  Puigdemont'un 6 Ağustos'tan beri Barselona'da olduğunu ve bugün Belçika'ya geri döndüğünü aktardı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre İspanya Anayasa Mahkemesi, Puigdemont'un nasıl ülkeye geldiğini ve ardından nasıl ayrıldığına dair açıklama yapmaları için Katalonya polisi ve İspanya İçişleri Bakanlığına mektup yolladı.

“Puidgemont’u yakalama planını kalabalık engelledi”

Katalonya polisi yetkilisi Eduard Sallent düzenlediği basın toplantısında, Puigdemont'u yakalamak için yapılan planın "kalabalık tarafından engellendiğini" söyledi. Puigdemont'un Barselona'da yaptığı konuşmanın ardından "şapka takıp araçla uzaklaştığını" aktaran Sallent, 2 Katalonya polisinin “Puigdemont'a kaçışına yardım ettiği şüphesiyle” gözaltına alındığını belirtti.

Puigdemont, Barselona'ya dönmesinin ardından kentteki bir parkta ellerinde Katalan bayrakları olan binlerce destekçisine hitap etmiş ve "Son 7 yıldır Katalan halkının sesini duyurmak istediğimiz için zulüm görüyoruz" demişti.

(NK)

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