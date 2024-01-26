Kastamonu’da kaza: 6 kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrildiği kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Orhan Çelik idaresindeki Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Otobüsün iş makineleri ile kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Validen açıklama

Olay yerinde incelemelerde bulunan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, gazetecilere, otobüsün İstanbul'dan Sinop'un Ayancık ilçesine sefer yaptığını söyledi.

Otobüsün saat 05.50'de devrildiğini belirten Dallı, “Kazada 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 33 yaralımız var. 3'ünün durumunun ağır olduğu bilgisi geldi. Yaralıların tamamı hastanelere ulaştırılmış durumda ve tedavi altındalar” dedi. (AS)