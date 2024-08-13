Kassam Tugayları, Tel Aviv ve çevresini vurdu

İsrail basını, bugün Tel Aviv ve İsrail'in orta kesiminde yaşayanların büyük bir patlama sesi duyduklarını aktardı.

Kassam Tugayları, yayınladıkları açıklamada İsrail ordusunun sivillere karşı yaptığı katliamlara karşılık olarak gerçekleştirdikleri bir saldırı olduğunu belirtti.

Gazze’den Tel Aviv'e Mayıs'tan beri ilk saldırı

Kassam Tugaylarının açıklamaları şöyle:

"Kassam Tugayları, siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının kasıtlı olarak yerinden edilmesine tepki olarak Tel Aviv şehrini ve banliyölerini iki M90 roketiyle bombaladı."

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise, Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin İsrail'in merkez bölgesinde açık denize düştüğü bildirildi.

Roketin denize doğru ilerlemesi nedeniyle saldırı uyarı sirenlerinin çalmadığı aktarılırken Gazze Şeridi'nden Tel Aviv kentine 26 Mayıs'tan bu yana ilk kez bir saldırı gerçekleştirilmiş oldu. (NK)