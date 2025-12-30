Kassam Tugayları, Muhammed Sinvar ve Ebu Ubeyde’nin ölümünü açıkladı

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 30 Ocak 2024’te hayatını kaybeden liderleri Muhammed ed-Dayf’ın ardından görevi devralan Muhammed Sinvar ile askeri sözcü Ebu Ubeyde’nin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini resmen açıkladı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın yeni askeri sözcüsü konuya dair görüntülü bir açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, ismi açıklanmayan askeri sözcü, “İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın başkomutanı, olağanüstü zekâ sahibi bir insan, tugayları son derece zor bir dönemden geçiren ve büyük şehidimiz Ebu Halid (Muhammed) Dayf’ın yerini alan büyük lider Muhammed Sinvar’ın şehadetini gururla duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Refah Tugayı Komutanı Muhammed Şebbane’nin de ölümünü duyuran askeri sözcü, Şebbane’nin Hamas lideri Yahya Sinvar ile hayatını kaybettiğini söyledi.

Askeri sözcü, Kassam Tugayları’nın çeşitli departmanlarında, özellikle eğitim, askeri kolejler ve silah bölümünde önemli rol oynayan Hakem el-İsa’nın da hayatını kaybettiğini belirterek “Eski askeri üretim bölümü başkanı ve eski operasyonlar başkanı Şeyh Raid Saad’ın da şehadetini üzüntüyle duyuruyoruz.” dedi.

Gerçek adının Huzeyfe Abdullah el-Kahlut olduğu belirtilen eski askeri sözcü Ebu Ubeyde’nin de İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini açıklayan sözcü, “Ebu Ubeyde, Kassam medya aygıtını büyük bir yetkinlikle yönetmiş, Aksa Tufanı olaylarını en görkemli haliyle dünyaya aktarmıştı.” ifadelerini kullandı.

İsrail, Sinvar ve Ebu Ubeyde’nin öldürüldüğünü duyurmuştu İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in Ekim 2023’te başlattığı saldırılar boyunca Muhammed Sinvar dahil olmak üzere öldürülen liderlerinin fotoğraf ve video görüntülerini 31 Ağustos’ta yayınlamış ancak Muhammed Sinvar’ın ölümünü resmen duyurmamıştı. İsrail, 13 Mayıs’ta Gazze Avrupa Hastanesi’ne hava saldırısı düzenlemiş, en az 34 Filistinli yaşamını yitirmiş ve 40 kişi yaralanmıştı. İsrail ordusu, saldırının hedefinin Gazze Şeridi’ndeki bir çatışma sırasında öldürülen Hamas’ın eski lideri Yahya Sinvar’ın kardeşi, Kassam Tugayları’nın yeni başkomutanı Muhammed Sinvar olduğunu öne sürmüştü. İsrailli yetkililer, ağustos ayında Ebu Ubeyde’nin öldürüldüğünü duyurmuştu. 30 Ağustos’ta Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi’nde bulunan bir binaya düzenlenen İsrail hava saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu en az 11 kişi hayatını kaybetmişti. Ertesi gün, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ile İsrail ordusu, saldırıda Ebu Ubeyde’nin öldürüldüğünü öne sürmüştü.

(VC)