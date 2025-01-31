Kassam Tugayları, Muhammed ed-Dayf'ın öldüğünü doğruladı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, liderleri Muhammed ed-Dayf’ın hayatını kaybettiğini doğruladı.

Ebu Ubeyde, dün (30 Ocak) yaptığı açıklamada, Dayf’ın yanı sıra Kassam Tugayları Askeri Konseyi üyelerinden Mervan İsa, Gazi Ebu Tamah, Raid Sabit, Rafi Selame, Ahmed el-Gandur ve Eymen Nevfel’in yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ebu Ubeyde, Dayf’ın ne zaman ve nasıl öldüğüne dair detay vermedi.

İslami Direniş Hareketi (Hamas), Ed-Dayf ve diğer Askerî Konsey üyeleri için gıyabi cenaze namazı düzenlenmesi amacıyla “Filistin halkı ile dünyanın dört bir yanındaki Arap ve İslam âlemine” çağrıda bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise sosyal medya platformu X’ten konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, “İsrail bir kez daha güvenilirliğini ve Hamas’ın yalancıları karşısındaki üstünlüğünü kanıtlıyor” dedi.

Muhammed ed-Dayf kimdir?

Ne olmuştu? İsrail ordusu, 1 Ağustos 2024’te Dayf’i öldürdüğünü açıklamıştı. Açıklamada, Ed-Dayf’ın 13 Temmuz 2024’te düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü belirtilmişti. İsrail ordusunun, daha önce “güvenli olduğunu” iddia ettiği Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine 13 Temmuz’da savaş uçaklarıyla düzenlediği şiddetli bombardımanda yarısı kadın ve çocuk 90 Filistinli hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)