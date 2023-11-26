Kassam Tugayları, İsrail ile çatışmalarda 4 komutanının öldüğünü açıkladı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sırasında 4 komutanının hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Anadolu Ajansı'nın haberine göre biri Askeri Konsey üyesi Ahmed el-Gandur (Ebu Enes) olmak üzere, Vail Receb, Rafet Selman, Eymen Sıyam'ın çatışmalarda yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Kassam Tugayları'nın yaptığı açıklamada söz konusu komutanların ölümlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

İnsani ara

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

Öte yandan İzzeddin Kassam Tugayları dün gece, Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında Gazze’den serbest bırakılan esirlerin Kızılhaç örgütüne teslim edilirken görüntüsünü yayınladı.

Hamas, 13 İsrailli esiri ülkelerine götürülmek üzere Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiklerini bildirdi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, çatışmalara insani ara kapsamında 13 İsrailli esir ile 7 yabancı uyruklunun Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim edildiği belirtildi. (AÖ)

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