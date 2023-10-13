Kassam Tugayları: Gazze'deki İsrail saldırılarında 13 esir öldü

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim’de İsrail’e karşı başlattığı “Aksa Tufanı” ile İsrail’in Gazze’ye yönelik “Demir Kılıçlar” operasyonları sonrası başlayan çatışmalar yedinci gününde devam ediyor.

The Palestine Chronicle'de yer alan habere göre İzzeddin el-Kassam Tugayları, esirlerle ilgili açıklama yaptı.

Aralarında yabancı esirler de var

Açıklamada, İsrail'in son 24 saat içinde kuzey ve Gazze vilayetlerine düzenlediği bombardımanlarda aralarında yabancıların da bulunduğu 13 esirin hayatını kaybettiği duyuruldu.

İsrail medyası, esirlerin sayısının 100 ile 150 arasında olduğunu tahmin ediyor.

Israel National News'te yer alan habere göre, İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada şu ana kadar kimliklerini teyit ettikleri 120 esirin ailesine bilgi verdi.

Antony Blinken, esir temasları için Ürdün'de

Esirlerin serbest bırakılması için girişimde olduğu belirtilen isimlerden biri olan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Ürdün'e giderek Kral 2. Abdullah ile görüştü. İkili görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Blinken'in başkent Amman'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de bir görüşme yapması bekleniyor.

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Esirler için uluslararası girişimler

Esirlerin serbest bırakılması veya takas edilmesi için aralarında Türkiye ve Mısır'ın da olduğu kimi devletlerin yetkilileri, taraflarla temas halinde.

Uluslararası Kızıl Haç'ın esirler konusunda Hamas ve İsrail ile temas halinde olduğu ancak henüz bir sonuç alınamadığı belirtildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da İsrail ile yakın koordinasyon içinde tüm esirlerin serbest bırakılması için "tam güçle" çalıştıklarını ve şiddetin daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla bölgesel güçlerle birlikte çalışacaklarını söylemişti.

İsrail: Esirler bırakılmadan Gazze'ye elektrik, su ve yakıt yok

İsrail'den Gazze'ye elektrik ve su için 'esir' şartı

X hesabında dün (12 Ekim) açıklama yapan İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, "Gazze'ye insani yardım mı? Kaçırılan İsrailliler evlerine dönene kadar hiçbir elektrik düğmesi açılmayacak, hiçbir su musluğu açılmayacak ve hiçbir yakıt kamyonu içeri girmeyecek. İnsani yardıma karşılık insani yardım" demişti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(NT)