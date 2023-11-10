ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 10 Kasım 2023 11:15
 ~ Son Güncelleme: 10 Kasım 2023 11:20
2 dk Okuma

Kassam Tugayları: Esirler arasındaki bir kadın asker öldü

İzzeddin el-Kassam Tugayları'na göre İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şu ana kadar en az 50 esir hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/10/kassam-tugaylari-gazze-saldirisinda-esirler-arasindaki-bir-kadin-asker-oldu.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş grupları ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar 35'inci gününde devam ediyor.

Kassam Tugayları, sosyal medya platformu Telegram'dan yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ni yönelik bombalı saldırısında, İsrailli esirler arasındaki 19 yaşındaki kadın asker Faul Azai Mark Asiani'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrailli esirler ve Filistinli tutsaklar hakkında neler biliyoruz?
İsrailli esirler ve Filistinli tutsaklar hakkında neler biliyoruz?
20 Ekim 2023

"İsrail saldırılarında az 50 esir öldü"

Esirler arasındaki bir askerin de "orta derecede yaralandığı" belirtilen açıklamada, Asiani'nin ölümünü belgeleyen bir materyalin daha sonra yayınlayacağı ifade edildi.

İsrail, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Kassam Tugayları, daha önce yaptığı açıklamalarda İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şu ana kadar en az 50 esirin hayatını kaybettiği duyurmuştu.

Esirlerin yakınları, Tel Aviv'de eylemde

Öte yandan, esirlerin yakınları ve onlara destek veren bir grup sağlık görevlisi, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) binası önünde gösteri yaptı.

Esirlerin fotoğraflarını taşıyan eylemciler, "Onları eve getirin" pankartları ve üzerinde "Görmedim, duymadım, bilmiyorum"u simgeleyen üç maymun bulunan ICRC dövizlerini taşıdı.

ICRC ve Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) Gazze Şeridi'ndeki esirlerin sağlık durumları hakkında bilgi almasını isteyen eylemciler, esirlerin serbest bırakılması için de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrailli yetkililer, Hamas'ın 242 kişiyi esir aldığını ve yaklaşık 40 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Kassam Tugayları, bugüne kadar 4 esiri serbest bıraktı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ise esir sayısının 200 ile 250 arasında olduğunu, bunların 200'ünün Kassam Tugayları'nın elinde, geriye kalanların ise diğer Filistinli grupların elinde olduğunu açıkladı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023
Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
BM: Gazze'de hamile kadın ve bebeklerin tıbbi bakıma ihtiyacı var
Bugün 09:12
/haber/bm-gazze-de-hamile-kadin-ve-bebeklerin-tibbi-bakima-ihtiyaci-var-287674
BEYAZ SARAY DUYURDU
İsrail Gazze'yi bombalamaya "her gün dört saat" ara verecek
9 Kasım 2023
/haber/israil-gazze-yi-bombalamaya-her-gun-dort-saat-ara-verecek-287669
DSÖ: Gazze'de günde 160 çocuk öldürülüyor
8 Kasım 2023
/haber/dso-gazze-de-gunde-160-cocuk-olduruluyor-287586
BM GENEL KURULU'NUN GAZZE İÇİN İLK KARARI
BM | "Gazze'de derhal ateşkes ilan edilsin ve esirler koşulsuz serbest bırakılsın"
27 Ekim 2023
/haber/bm-gazze-de-derhal-ateskes-ilan-edilsin-ve-esirler-kosulsuz-serbest-birakilsin-287091
İsrail: Esir anlaşmasını değerlendirmeye hazırız
27 Ekim 2023
/haber/israil-esir-anlasmasini-degerlendirmeye-haziriz-287040
İsrail: Esirler için Gazze'ye sınırlı baskın düzenledik
23 Ekim 2023
/haber/israil-esirler-icin-gazze-ye-sinirli-baskin-duzenledik-286775
Hamas'ın serbest bıraktığı ABD'li 2 esir İsrail'e ulaştı
21 Ekim 2023
/haber/hamas-in-serbest-biraktigi-abd-li-2-esir-israil-e-ulasti-286719
FİLİSTİN-İSRAİL SAVAŞI
Esirler için uluslararası diplomatik çabalar sürüyor
17 Ekim 2023
/haber/esirler-icin-uluslararasi-diplomatik-cabalar-suruyor-286468
Kassam Tugayları: Gazze'deki İsrail saldırılarında 13 esir öldü
13 Ekim 2023
/haber/kassam-tugaylari-gazze-deki-israil-saldirilarinda-13-esir-oldu-286268
İsrail: Esirler bırakılmadan Gazze'ye elektrik, su ve yakıt yok
12 Ekim 2023
/haber/israil-esirler-birakilmadan-gazze-ye-elektrik-su-ve-yakit-yok-286223
ilgili haberler
BM: Gazze'de hamile kadın ve bebeklerin tıbbi bakıma ihtiyacı var
Bugün 09:12
/haber/bm-gazze-de-hamile-kadin-ve-bebeklerin-tibbi-bakima-ihtiyaci-var-287674
BEYAZ SARAY DUYURDU
İsrail Gazze'yi bombalamaya "her gün dört saat" ara verecek
9 Kasım 2023
/haber/israil-gazze-yi-bombalamaya-her-gun-dort-saat-ara-verecek-287669
DSÖ: Gazze'de günde 160 çocuk öldürülüyor
8 Kasım 2023
/haber/dso-gazze-de-gunde-160-cocuk-olduruluyor-287586
BM GENEL KURULU'NUN GAZZE İÇİN İLK KARARI
BM | "Gazze'de derhal ateşkes ilan edilsin ve esirler koşulsuz serbest bırakılsın"
27 Ekim 2023
/haber/bm-gazze-de-derhal-ateskes-ilan-edilsin-ve-esirler-kosulsuz-serbest-birakilsin-287091
İsrail: Esir anlaşmasını değerlendirmeye hazırız
27 Ekim 2023
/haber/israil-esir-anlasmasini-degerlendirmeye-haziriz-287040
İsrail: Esirler için Gazze'ye sınırlı baskın düzenledik
23 Ekim 2023
/haber/israil-esirler-icin-gazze-ye-sinirli-baskin-duzenledik-286775
Hamas'ın serbest bıraktığı ABD'li 2 esir İsrail'e ulaştı
21 Ekim 2023
/haber/hamas-in-serbest-biraktigi-abd-li-2-esir-israil-e-ulasti-286719
FİLİSTİN-İSRAİL SAVAŞI
Esirler için uluslararası diplomatik çabalar sürüyor
17 Ekim 2023
/haber/esirler-icin-uluslararasi-diplomatik-cabalar-suruyor-286468
Kassam Tugayları: Gazze'deki İsrail saldırılarında 13 esir öldü
13 Ekim 2023
/haber/kassam-tugaylari-gazze-deki-israil-saldirilarinda-13-esir-oldu-286268
İsrail: Esirler bırakılmadan Gazze'ye elektrik, su ve yakıt yok
12 Ekim 2023
/haber/israil-esirler-birakilmadan-gazze-ye-elektrik-su-ve-yakit-yok-286223
Sayfa Başına Git