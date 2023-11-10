Kassam Tugayları: Esirler arasındaki bir kadın asker öldü

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş grupları ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar 35'inci gününde devam ediyor.

Kassam Tugayları, sosyal medya platformu Telegram'dan yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ni yönelik bombalı saldırısında, İsrailli esirler arasındaki 19 yaşındaki kadın asker Faul Azai Mark Asiani'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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"İsrail saldırılarında az 50 esir öldü"

Esirler arasındaki bir askerin de "orta derecede yaralandığı" belirtilen açıklamada, Asiani'nin ölümünü belgeleyen bir materyalin daha sonra yayınlayacağı ifade edildi.

İsrail, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Kassam Tugayları, daha önce yaptığı açıklamalarda İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şu ana kadar en az 50 esirin hayatını kaybettiği duyurmuştu.

Esirlerin yakınları, Tel Aviv'de eylemde

Öte yandan, esirlerin yakınları ve onlara destek veren bir grup sağlık görevlisi, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) binası önünde gösteri yaptı.

Esirlerin fotoğraflarını taşıyan eylemciler, "Onları eve getirin" pankartları ve üzerinde "Görmedim, duymadım, bilmiyorum"u simgeleyen üç maymun bulunan ICRC dövizlerini taşıdı.

ICRC ve Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) Gazze Şeridi'ndeki esirlerin sağlık durumları hakkında bilgi almasını isteyen eylemciler, esirlerin serbest bırakılması için de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrailli yetkililer, Hamas'ın 242 kişiyi esir aldığını ve yaklaşık 40 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Kassam Tugayları, bugüne kadar 4 esiri serbest bıraktı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ise esir sayısının 200 ile 250 arasında olduğunu, bunların 200'ünün Kassam Tugayları'nın elinde, geriye kalanların ise diğer Filistinli grupların elinde olduğunu açıkladı.