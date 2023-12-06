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HABER
Yayın Tarihi: 6 Aralık 2023 16:25
 ~ Son Güncelleme: 6 Aralık 2023 16:35
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Kasım’da 137, yılın ilk 11 ayında en az 1772 işçi iş cinayetlerinde öldü

Kasım’da yaşamlarını yitirenlerin 2’si 18 yaşından küçüktü. 11 işçi de 65 yaş ve üstündeydi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/06/kasimda-137-yilin-ilk-11-ayinda-en-az-1772-isci-is-cinayetlerinde-oldu.jpg
Görsel: Ekim'de ölen işçilerinin isim ve soyisimlerinin yer aldığı kelime bulutu

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) aylık olarak raporlaştırdığı iş cinayetleri bilançosuna göre Kasım’da en az 137 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. 2023’ün ilk 11 ayında çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı Kasım bilançosuyla 1772 oldu.

Ocak’ta 116, Şubat’ta 266, Mart’ta 130, Nisan’da 125, Mayıs’ta 146, Haziran’da 161, Temmuz’da 183, Ağustos’ta 205, Eylül’de 152 ve Ekim’de 151 işçi çalışırken öldü.

Kasım’da yaşamlarını yitirenlerin 2’si çocuk/genç işçiydi (15-17 yaş arası). 36 işçi 18-29 yaş aralığında, 49 işçi 30-49 yaş aralığında, 36 işçi 50-64 yaş aralığında, 11 işçi de 65 yaş ve üstündeydi. İSİG Meclisi 3 işçinin ise yaşını belirleyemedi.

En fazla cinayet inşaat, yol işkolunda

Kasım’da en fazla iş cinayeti inşaat, yol işkolunda yaşandı. 40 işçi yaşamını yitirdi. Bunu 17 kişiyle (9 işçi ve 8 çiftçi) tarım, orman işkolu izledi. Ardından 15 işçiyle gemi, tersane, deniz, liman işkolu geldi. Kasım’daki iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

  • Taşımacılık işkolunda 13;
  • Madencilik işkolunda 8;
  • Belediye, genel işler işkolunda 8;
  • Ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 7;
  • Konaklama, eğlence işkolunda 6;
  • Metal işkolunda 5;
  • Çimento, toprak, cam işkolunda 4;
  • Gıda, şeker işkolunda 3;
  • Enerji işkolunda 3;
  • Savunma güvenlik işkolunda 2;
  • Petro-kimya, lastik işkolunda 1;
  • Ağaç, kağıt işkolunda 1;
  • Basın, gazetecilik işkolunda 1 işçi.

İSİG Meclisi 3 işçinin ise çalıştığı işkolunu belirleyemedi.

En büyük neden yüksekten düşme

İş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımında yüksekten düşme (27 işçi) ilk sırada yer aldı. Onu ezilme, göçük (23 işçi), trafik, servis kazası (22 işçi); kalp krizi, beyin kanaması (16 işçi), zehirlenme, boğulma (13 işçi), patlama, yanma (9 işçi), intihar (8 işçi), elektrik çarpması (6 işçi), nesne çarpması, düşmesi (5 işçi) ve şiddet (2 işçi) izledi. Diğer nedenlerden dolayı da 6 işçi hayatını kaybetti.

Rüzgarlı/fırtınalı hava uyarısı

İSİG Meclisi Kasım’daki iş cinayetleriyle ilgili olarak birtakım noktalara dikkat çekti. Bunlardan bir tanesi “rüzgarlı/fırtınalı havada çalıştırma”.

İSİG Meclisi bunun için “Çalışma Bakanlığı hazırladığı bilgilendirme broşürlerinde karşılaşılabilecek sorunları ortaya koyan ancak bireysel önlemler alınarak çalışmaya devam edilmesini belirten bir yaklaşımı hayata geçirmektedir. Belirttiği önlemlerin alınması bir yana ‘belirli bir rüzgar sınırının üzerinde açık alanda çalışma durdurulmalıdır. Fırtınalı havanın olduğu saatler/günler için işçiler ücretli izinli sayılmalıdır’. Ancak ne devlet ne de patronlar ‘fırtınalı havada’ işi durdurmamakta ve işçilerin sağlığı ve güvenliği öncelik olmamaktadır. Bu noktada ‘işin durdurulması ve ücretli izin sayılması’ taleplerinin ancak işçilerin örgütlenmesi ile hayata geçirilebileceğini de belirtelim” notunu düştü.

(HA)

iş cinayetleri İSİG Meclisi İSİG
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/haber/is-cinayetlerinde-son-10-yilda-1379-kadin-oldu-288445
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13 Kasım 2023
/haber/ekim-de-150-yilin-ilk-10-ayinda-en-az-1634-isci-is-cinayetlerinde-oldu-287785
Kocaeli İSİG Meclisi: AKP’li yıllarda en az 32 bin 180 işçi hayatını kaybetti
5 Kasım 2023
/haber/kocaeli-isig-meclisi-akpli-yillarda-en-az-32-bin-180-isci-hayatini-kaybetti-287456
Son on yılda en az 1803 tarım işçisi iş cinayetlerinde öldü
28 Eylül 2023
/haber/son-on-yilda-en-az-1803-tarim-iscisi-is-cinayetlerinde-oldu-285498
Çocuk işçi çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti
27 Eylül 2023
/haber/cocuk-isci-calistigi-insaattan-duserek-hayatini-kaybetti-285418
İSİG Meclisi: Son on yılda en az 372 enerji işçisi çalışırken hayatını kaybetti
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/haber/isig-meclisi-son-on-yilda-en-az-372-enerji-iscisi-calisirken-hayatini-kaybetti-284306
İSİG Meclisi: Haziran ayında en az 159 işçi hayatını kaybetti
10 Temmuz 2023
/haber/isig-meclisi-haziran-ayinda-en-az-159-isci-hayatini-kaybetti-281337
İSİG raporu: Aliağa’daki iş cinayetleri Türkiye ortalamasının 30 katı
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/haber/isig-raporu-aliaga-daki-is-cinayetleri-turkiye-ortalamasinin-30-kati-265023
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