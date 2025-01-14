ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 14 Ocak 2025 16:37
 ~ Son Güncelleme: 14 Ocak 2025 16:37
2 dk Okuma

Kasım Taşdoğan'a Kürtçe şarkıdan ‘örgüt propagandası’ cezası

Kararı "daha iyisini yapmak için motive edici” olarak değerlendiren müzisyen, avukatlarıyla birlikte karara itiraz edeceğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kasım Taşdoğan'a Kürtçe şarkıdan ‘örgüt propagandası’ cezası
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Müzisyen Kasım Taşdoğan’a 2023 yılında seslendirdiği Serhildan Jiyan e, Ronahî-Berîvan ve Hatin şarkıları nedeniyle “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 30 ay hapis cezası verildi.

Dava kapsamında İzmir 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Mart 2024’te Taşdoğan hakkında beraat kararı verdi. Savcının itirazı üzerine ise İzmir Bölge Adliyesi 2’nci Ceza Dairesi, bugün her bir şarkı için müzisyene 10’ar ay olmak üzere toplam 30 ay hapis cezası verdi.

Taşdoğan: Karar, motive edici

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, karara ilişkin açıklama yapan Taşdoğan, söz konusu şarkıların daha önce birçok müzisyen tarafından seslendirildiğini söyledi.

Taşdoğan, şarkılarla ilgili plak şirketinden alınan yasal izin belgelerini mahkemeye sunduklarını belirterek şöyle dedi:

"Üç şarkı ile ilgili de bir yasak kararı yok. Plak şirketinden alınmış yazıyla bunu mahkemeye de sunduk. Beraat kararı belli olan bir durumdu; ancak sistemin işleyişini biliyoruz. Bu karar ileriye dönük ve yasaklamaya ilişkin. Kararı, daha iyisini yapmak için motive edici olarak görüyorum. Şarkılarımı söylemeye devam edeceğim.”

Taşdoğan ve avukatları, verilen karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Kasım Taşdoğan: ''En incindiğin yer ayağa kalktığın yerdir''
Kasım Taşdoğan: ''En incindiğin yer ayağa kalktığın yerdir''
15 Temmuz 2023

Dinleme önerisi

Müzisyenin, şair Turgut Uyar'ın "Yokuş Yol"a şiirini bestelediği şarkısı.

Tu delalek belg tirş a havînê
Ku xwe bişo bi avê
Narinc wê biêşên titûn wê fedî bike
Û hêjîr wê xwîn bibin

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Kasım Taşdoğan kürtçe müzik yasağı örgüt propagandası
ilgili haberler
Yönetmen Kazım Öz’e ‘Zer’ filminden soruşturma
17 Ekim 2024
/haber/yonetmen-kazim-oze-zer-filminden-sorusturma-300818
Kasım Taşdoğan: ''En incindiğin yer ayağa kalktığın yerdir''
15 Temmuz 2023
/haber/kasim-tasdogan-en-incindigin-yer-ayaga-kalktigin-yerdir-281553
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Yönetmen Kazım Öz’e ‘Zer’ filminden soruşturma
17 Ekim 2024
/haber/yonetmen-kazim-oze-zer-filminden-sorusturma-300818
Kasım Taşdoğan: ''En incindiğin yer ayağa kalktığın yerdir''
15 Temmuz 2023
/haber/kasim-tasdogan-en-incindigin-yer-ayaga-kalktigin-yerdir-281553
Sayfa Başına Git