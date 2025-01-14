Kasım Taşdoğan'a Kürtçe şarkıdan ‘örgüt propagandası’ cezası

Müzisyen Kasım Taşdoğan’a 2023 yılında seslendirdiği Serhildan Jiyan e, Ronahî-Berîvan ve Hatin şarkıları nedeniyle “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 30 ay hapis cezası verildi.

Dava kapsamında İzmir 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Mart 2024’te Taşdoğan hakkında beraat kararı verdi. Savcının itirazı üzerine ise İzmir Bölge Adliyesi 2’nci Ceza Dairesi, bugün her bir şarkı için müzisyene 10’ar ay olmak üzere toplam 30 ay hapis cezası verdi.

Taşdoğan: Karar, motive edici

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, karara ilişkin açıklama yapan Taşdoğan, söz konusu şarkıların daha önce birçok müzisyen tarafından seslendirildiğini söyledi.

Taşdoğan, şarkılarla ilgili plak şirketinden alınan yasal izin belgelerini mahkemeye sunduklarını belirterek şöyle dedi:

"Üç şarkı ile ilgili de bir yasak kararı yok. Plak şirketinden alınmış yazıyla bunu mahkemeye de sunduk. Beraat kararı belli olan bir durumdu; ancak sistemin işleyişini biliyoruz. Bu karar ileriye dönük ve yasaklamaya ilişkin. Kararı, daha iyisini yapmak için motive edici olarak görüyorum. Şarkılarımı söylemeye devam edeceğim.”

Taşdoğan ve avukatları, verilen karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Kasım Taşdoğan: ''En incindiğin yer ayağa kalktığın yerdir''

Dinleme önerisi Müzisyenin, şair Turgut Uyar'ın "Yokuş Yol"a şiirini bestelediği Rê şarkısı. Tu delalek belg tirş a havînê

Ku xwe bişo bi avê

Narinc wê biêşên titûn wê fedî bike

Û hêjîr wê xwîn bibin

(TY)