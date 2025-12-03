Kasım enflasyonu yüzde 0,87 ile beklentilerin altında geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasımda ekime göre yüzde 0,87 arttı. Artış bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 31,07 oldu.

Yıllık kira artış oranının belirlenmesinde kullanılan on iki aylık ortalama ise göre yüzde 35,91 olarak ölçüldü.

TÜİK, yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,84, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 26,72, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 27,23 arttığını duyurdu.

Konuttaki artış enflasyonun üzerinde

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,44, ulaştırmada yüzde 29,23 ve konutta yüzde 49,92 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,83, ulaştırmada yüzde 4,55 ve konutta yüzde 7,57 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimlerine bakıldığında ise gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 0,69 azaldı. Ulaştırmada yüzde 1,78 ve konutta yüzde 1,70 artış yaşandı.

İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde -0,17, ulaştırmada yüzde 0,27 ve konutta yüzde 0,29 oldu.

108 endekste yükseliş

TÜİK, sonuncusunu 4 Nisan 2022’de yayımladığı madde sepeti fiyat listesini mahkeme kararın rağmen bu ayda da yayımlamadı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’i bu konuda dava etmiş, Ankara 6. İdare Mahkemesi de 31 Mart 2023 tarihli kararında bilgi edinme hakkı çerçevesinde DİSK’in TÜİK'ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetmişti. TÜİK temyiz davasını da kaybetmişti. Fakat aradan geçen yaklaşık 4 yıla rağmen TÜİK madde sepeti fiyat listesi hiçbir enflasyon verisinde açıklamadı.

Madde sepeti listesinin yerine harcama grubu istatistikleri yayımlayan TÜİK’e göre endekste kapsanan 143 temel başlıktan 108’inde artış gerçekleşti. 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı.

Diğer kurumlar ne açıkladı?

Öte yandan Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) enflasyonu aylık bazda yüzde 2,13, yıllık bazda da yüzde 56,82 olarak ölçtü. İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise kasım ayında tüketici fiyatlarının yüzde 1,19 arttığını, yıllık artışın da yüzde 38,28 olduğunu duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda TÜFE'nin yüzde 1,31 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 31,65'e ineceği hesaplanmıştı.

(HA)