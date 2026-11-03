Kaşif Kozinoğlu’nun mezarından alınan örneklerde antimon tespit edildi

*Şimdiye kadar 30 kişi hakkında adli işlem yapıldı, aralarında eski MİT görevlisi Enver Altaylı'nın da bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Altaylı hakkında "kasten öldürmeye azmettirme" suçlaması var. Ölüm nedeni daha önce kalp krizi olarak açıklanmıştı.

*Bulgular tek başına zehirlenmeyi ya da ölüm nedenini kanıtlamıyor, antimonun ölümle bağlantısı Adli Tıp Kurumu'nun nihai değerlendirmesiyle belli olacak. Soruşturmada ayrıca ilk yardım çağrısı ile sağlık ekibinin ulaşması arasında geçen 29 dakika 36 saniyelik süre inceleniyor; ambulans ekibinin yemek için Silivri merkezine gittiği belirlendi.

*19 Ekim 2026 tarihli adli tıp raporuna göre naaş yüzde 99,99 olasılıkla Kozinoğlu'na ait. İncelenen 36 numuneden tırnakta 7 bin 2, dokuda 720, saçta 548 ve kemikte 175 nanogram/gram antimon bulundu; mezar toprağından alınan yedi numunede ise bulunmadı.

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, eski MİT Asya Bölge Başdanışmanı Kaşif Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada yeni bulgular ortaya çıktı. Kozinoğlu’nun mezarının açılmasının ardından alınan örnekler üzerinde yapılan adli tıp incelemesinde antimon maddesi tespit edildi.

19 Ekim 2026 tarihli adli tıp raporunda, mezardan çıkarılan naaşın DNA incelemesi sonucunda yüzde 99,99 olasılıkla Kozinoğlu’na ait olduğu belirtildi. İnceleme kapsamında kemik, doku, saç, tırnak ve mezar toprağından alınan toplam 36 numune değerlendirildi.

Antimon biyolojik örneklerde bulundu, mezar toprağında bulunmadı

İncelemede dikkat çeken bulgu, antimon maddesine saç, tırnak, doku ve kemik örneklerinde rastlanırken mezar toprağından alınan yedi ayrı numunede rastlanmaması oldu.

Analiz sonuçlarına göre tırnak örneklerinde 7 bin 2, doku örneklerinde 720, saç örneklerinde 548 ve kemik örneklerinde 175 nanogram/gram antimon tespit edildi.

Sanayide kullanılan toksik bir yarı metal olan antimon, yüksek miktarlarda maruz kalındığında insan sağlığına zarar verebiliyor. Maddenin biyolojik örneklerde tespit edilmesi, Kozinoğlu’nun ölümünde zehirlenme ihtimalinin yeniden araştırılmasına neden oldu. Ancak bu bulgular tek başına zehirlenmeyi ya da ölüm nedenini kanıtlamıyor. Antimonun ölümle bağlantısı, Adli Tıp Kurumu’nun nihai değerlendirmesiyle açıklığa kavuşacak.

Cezaevindeki müdahale gecikmesi de soruşturuluyor

Soruşturma kapsamında Kozinoğlu’nun ölümüne yol açan olası nedenlerin yanı sıra cezaevinde rahatsızlandığı gün yaşananlar da yeniden inceleniyor.

Kayıtlara göre ilk yardım çağrısının yapılmasıyla sağlık ekibinin Kozinoğlu’na ulaşması arasında 29 dakika 36 saniye geçti. Soruşturma kapsamında, cezaevi kampüsünde bulunması gereken ambulans ekibinin yemek için Silivri merkezine gittiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesindeki gecikmenin ve Kozinoğlu’nun cezaevindeki son saatlerinde yaşananların ölümünde etkili olup olmadığı da soruşturulan konular arasında yer alıyor.

9 kişi tutuklandı

Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada bugüne kadar 30 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 9 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında eski MİT mensuplarının yanı sıra eski MİT görevlisi Enver Altaylı da bulunuyor. Altaylı hakkında “kasten öldürmeye azmettirme” suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

Ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklanmıştı

Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmişti. Ölümünün ardından Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vücudunda kırık, darp ya da cebir izine rastlanmadığı bildirilmiş, ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklanmıştı.

Aradan geçen 15 yılın ardından yeniden açılan soruşturmada, biyolojik örneklerde tespit edilen antimonun ölümle bağlantısı araştırılıyor.

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(EMK)