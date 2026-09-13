Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Günday ve iki acil tıp teknisyeni tutuklandı

*Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gazeteci Selahattin Günday ile acil tıp teknisyenleri Özlem Uslu ve Emre Atmaca tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Günday'ın avukatı müvekkilinin suçlamaları kabul etmediğini belirterek, Kozinoğlu'nun görüntülendiği iddia edilen alanda bulunmadıklarını savundu.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011’de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gazeteci Selahattin Günday ile acil tıp teknisyenleri Özlem Uslu ve Emre Atmaca tutuklandı. 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İkinci operasyon 10 Eylül’de düzenlendi. Operasyonda 2 gazeteci ile 7 sağlık çalışanının bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Silivri Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden Günday, Uslu ve Atmaca tutuklandı.

İdris Tiftikçi, Ahmet Gökşen Erdoğan, Neşrin Kaya, Turgay Tamer, Tuba Koç ve Mahmut Arslan ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Günday suçlamaları kabul etmedi

Gazeteci Selahattin Günday’ın tutuklanmasının ardından savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Günday, savcılık ifadesinde “Kollukta vermiş olduğum beyanları aynen tekrar ederim” dedi.

Günday’ın avukatı ise müvekkilinin suçlamayı kabul etmediğini belirterek, soruşturma dosyasındaki görüntülerin Günday tarafından çekilmediğini söyledi. Avukat, Kaşif Kozinoğlu’nun görüntülendiği iddia edilen alanın Beşiktaş Adliyesi Ek Binası’ndaki duruşma salonlarına açılan giriş olduğunu ve Günday ile kameramanların olay günü bu alanda bulunmadığını aktardı.

Avukat, savcılığın Günday’a gösterdiği ve üzerinde Cihan Haber Ajansı muhabirinin görüldüğü fotoğrafta İhlas Haber Ajansı logosunun bulunduğunu da söyledi.

“O alanda bir kamera kaydı gerçekleştirilmemiştir” diyen avukat, savunmasına şöyle devam etti.

“Müvekkilimiz atılı suçu işlememiştir. Kaşif Kozinoğlu’nun girdiği ve görüntülendiği kapı Beşiktaş Adliyesi Ek Binasının duruşma salonlarına açılan girişidir. Müvekkilimiz ve kameramanlar olay günü bu kapıda bulunmamış ve bu kapıda herhangi bir görüntü çekmemiştir.

Savcılık makamı tarafından bize soru olarak sorulan ve Cihan Haber Ajansı muhabirinin göründüğü fotoğrafın üzerinde İhlas Haber Ajansının logosu bulunmaktadır. Söz konusu alana müvekkilimiz tarafından gidilmemiş, ifadesinde de açıkça belirtildiği üzere o alanda bir kamera kaydı gerçekleştirilmemiştir.”

2011 tarihli haberler dosyaya sunuldu

Avukat, Günday’ın kolluk ifadesi sırasında 2011 yılına ait üç haberi de soruşturma dosyasına sunduklarını belirtti.

Söz konusu haberlerde, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin kamuoyunda henüz şüphelerin dile getirilmediği bir dönemde Günday’ın Kozinoğlu’nun avukatı Hüseyin Derin Yarsuvat’a mikrofon uzattığı ve avukatın açıklamalarına haberinde yer verdiği aktarıldı.

Avukat, bu haberlerde Yarsuvat’ın Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin şüphelerinin de yer aldığını söyledi.

Günday’ın avukatı, savunmalarına 29 Nisan 2012 tarihli bir Anadolu Ajansı haberini de eklediklerini belirtti.

Haberde, Beşiktaş Adliyesi Ek Hizmet Binası’nın kapanması sırasında burada görev yapan muhabirlerle röportaj yapıldığını aktaran avukat, Cihan Haber Ajansı muhabirinin Kaşif Kozinoğlu’nu ilk kez görüntüleyen kişinin kendisi olduğunu söylediğine dikkat çekti.

Avukat, söz konusu haberin ilk sayfasında Beşiktaş Adliyesi önünde bekleyen gazetecilerin fotoğraflarının da bulunduğunu belirterek, çok sayıda muhabir ve kameramanın Kozinoğlu’nu görüntülemek için adliye önünde beklediğini söyledi.

“Kozinoğlu’nun fotoğrafı daha önce de yayımlandı”

Savunmada ayrıca Kozinoğlu’nun isminin Beşiktaş Adliyesi’ne gelmesinden önce de çok sayıda haber kuruluşu tarafından yayımlandığı ve kendisine ait fotoğrafların haberlerde kullanıldığı belirtildi.

Avukat, Kozinoğlu’nun adliyeye ifade vermek için gelmesinden önce kamuoyunda tanınan bir isim olduğunu belirterek, “Bu durum Kaşif Kozinoğlu’nun Beşiktaş Adliyesi’ne ifade vermek için gelmesinden çok önce yaşanmıştır” dedi.

Kozinoğlu’nun isminin Oda TV soruşturması kapsamında gündeme geldiğini belirten avukat, bu sürecin ardından Kozinoğlu hakkında medyada çok sayıda haber yayımlandığını söyledi.

“Serbest bırakılmasını talep ediyoruz”

Avukat, müvekkilinin herhangi bir görüntü çekmediğini yineleyerek, dosyaya sundukları haberlerin de bu durumu desteklediğini savundu.

Savunmanın sonunda Günday’ın serbest bırakılmasını ve hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti.

Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı 11 Eylül’de açılacak

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı: 10 kişi gözaltına alındı

Soruşturma yeniden başlatılmıştı Kaşif Kozinoğlu, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri 1 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 12 Kasım 2011’de rahatsızlanmış, Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken hayatını kaybetmişti. O dönem yürütülen soruşturma kapsamında kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelendi, cezaevi, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve Kozinoğlu’nun eşinin ifadeleri alındı. Soruşturma 10 Nisan 2012’de kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla sonuçlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden incelendiğini duyurdu. Gürlek, Silivri Sulh Ceza Hakimliği’nin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla 2012’de verilen takipsizlik kararının kaldırıldığını ve soruşturmanın yeniden başlatıldığını açıkladı. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığını ve özel bir soruşturma ekibi oluşturulduğunu belirten Gürlek, olayın tüm yönleriyle yeniden incelendiğini söyledi. Gürlek ayrıca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını, 10 şüphelinin gözaltına alındığını, bir şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurtdışında bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

(EMK)