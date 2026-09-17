Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Hasan Atilla Uğur dahil 4 kişi hakkında gözaltı kararı

2011 yılında hayatını kaybeden MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yazıcıoğlu’ndan Kozinoğlu’na: Soruşturmalar dönemin Bakanlarına uzanır mı?

Atilla Uğur'un yakalanması için çalışma başladı

Operasyonda hakkında gözaltı kararı olan Hasan Ataman Yıldırım, Ali İşgören ve Necip Doğan gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan bir diğer koğuş arkadaşı emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur'un ise Kıbrıs'ta olduğu tespit edildi.

Kıbrıs'ta bulunduğu belirlenen Uğur'un yakalanması ve iadesine yönelik adli çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kızıltepe JİTEM davasında cezasızlık onandı

Hasan Atilla Uğur hakkında

1990'lı yıllarda Mardin Kızıltepe başta olmak üzere bölgede Jandarma Komutanı olarak görev yaptığı dönemlerle ilgili ağır hak ihlallerinde adı geçiyor.

Hak savunucuları ve Diyarbakır Barosu gibi kurumlar, o dönemde bölgede yaşanan bazı "zorla kaybetme", "yargısız infaz" ve "faili meçhul cinayet" vakalarında Uğur’un sorumluluğu olduğunu söylüyor.

Kamuoyunda "Kızıltepe JİTEM Davası" olarak bilinen ve 1992-1996 yılları arasında Kızıltepe'de 22 kişinin yasa dışı şekilde öldürülmesine ilişkin açılan davada "silahlı örgüt kurmak" ve "tasarlayarak öldürmek" gibi suçlamalarla sanık olarak yargılandı. Bu dava daha sonra zaman aşımı ve beraat kararlarıyla sonuçlandı.

Oğlu da tutuklu

Hasan Atilla Uğur'un oğlu Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, AHBAP Derneği soruşturmasında tutuklu.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Günday ve iki acil tıp teknisyeni tutuklandı

Soruşturma yeniden başlatılmıştı Kaşif Kozinoğlu, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri 1 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 12 Kasım 2011’de rahatsızlanmış, Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken hayatını kaybetmişti. O dönem yürütülen soruşturma kapsamında kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelendi, cezaevi, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve Kozinoğlu’nun eşinin ifadeleri alındı. Soruşturma 10 Nisan 2012’de kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla sonuçlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden incelendiğini duyurdu. Gürlek, Silivri Sulh Ceza Hakimliği’nin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla 2012’de verilen takipsizlik kararının kaldırıldığını ve soruşturmanın yeniden başlatıldığını açıkladı. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığını ve özel bir soruşturma ekibi oluşturulduğunu belirten Gürlek, olayın tüm yönleriyle yeniden incelendiğini söyledi. Gürlek ayrıca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını, 10 şüphelinin gözaltına alındığını, bir şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurtdışında bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

(FY)