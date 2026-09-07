Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı: 10 kişi gözaltına alındı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011’de Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirmesine ilişkin verilen takipsizlik kararını kaldırdı.

Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gelişmelere ilişkin bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden incelendiğini duyurdu. Ardından şunları kaydetti:

"Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir.”

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü Eski MİT görevlisi Kozinoğlu, 12 Kasım 2011’de sanık olduğu Ergenekon davalarında ifade vermesine kısa bir süre kala (13 gün) tutuklu bulunduğu Silivri 1 Nolu L Tipi Cezaevinde rahatsızlandı. Silivri Devlet Hastanesine sevk edildi ancak burada hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelendi, ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşlarının ifadeleri alındı. Ancak savcılık 10 Nisan 2012’de kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vererek dosyayı kapattı. Oğlu Özel Kozinoğlu ölümünün ardından babasının hiçbir kalp sorunu olmadığını iddia etmişti.

Kaşif Kozinoğlu hakkında Kaşif Kozinoğlu 1976’da Kara Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev aldı. 1986’da Özel Harekat timleri eğitiminin başına getirildi. 1987'de ise MİT'in kurduğu yurtdışında görev yapacak birimin kuruluşunda görev aldı. Eylül 2010'da dönemin Dışişleri Bakanlığı müsteşarı olan Hakan Fidan'ın talimatıyla "Baş Müşavir" sıfatıyla Asya Bölgesi'ne atandı. Suriye, Bosna-Hersek ve Afganistan'da görev yaptı. MİT’te Dış Operasyonlar Dairesi Başkanlığına kadar yükseldi. 10 Mart 2011’de hakkında Ergenekon ve Odatv davaları kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “devletin kozmik belgelerini ele geçirip - sızdırmak” suçlarından hakkında soruşturma başlatıldı. Hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Afganistan'dan Türkiye'ye dönerek dönemin özel yetkili savcısı Zekeriya Öz’e ifade verdi. FETÖ üyesi olan Öz, halen firari konumda. Kozinoğlu, Mayıs 2004'te Alaattin Çakıcı'nın yurt dışına kaçışı olayında Çakıcı'nın yakın çevresi ile telefon görüşmesi yaptığının ortaya çıkarılmasından ötürü 5 ay hapis cezası almıştı. Cezası daha sonra ertelenmiş ve para cezasına çevrilmişti.

MİT'çi Kozinoğlu "Ergenekon"dan Tutuklandı

(FY/HA)