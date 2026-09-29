Kaşif Kozinoğlu haberi yapan gazeteci Fatih Ergin, doktora “adli tıp çalışanı” dediği için tutuklandı

Nefes Haber Koordinatörü gazeteci Fatih Ergin, eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011’de Silivri Cezaevi’nde ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmayla ilgili sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek tutuklandı.

27 Eylül akşamı Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla evinden gözaltına alınan Ergin, emniyetteki işlemlerinin ardından 28 Eylül’de adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilen Ergin hakkında tutuklama kararı verildi.

Ergin’e Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 217/A maddesinde düzenlenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması yöneltildi. Suçun basın ve yayın yoluyla işlendiği gerekçesiyle TCK 218 de dosyada yer aldı.

“Adli tıp çalışanı” ifadesi gerekçe gösterildi

Soruşturmaya gerekçe olan paylaşım, Kozinoğlu soruşturmasında daha önce gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan doktor Turgay Tamer’in 27 Eylül’de Büyükçekmece’deki evinde ölü bulunmasıyla ilgiliydi.

Ergin, Tamer’in ölümünü duyurduğu ilk paylaşımında kendisini “eski adli tıp çalışanı” olarak tanımladı. Ergin daha sonra bu ifadeyi düzeltti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuya ilişkin bilgilendirmesinde ise Tamer’in Kozinoğlu’nun tutuklu bulunduğu dönemde Silivri Cezaevi kampüsünde doktor olarak görev yaptığı belirtildi.

Tamer’in “adli tıp çalışanı” olarak tanımlanması Ergin hakkındaki “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasına dayanak yapıldı.

Tamer’in 66 yaşında olduğu ve Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığı açıklanmıştı. Tamer’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kozinoğlu soruşturması yeniden açıldı MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu, Ergenekon soruşturması kapsamında 2011’de tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konuldu. Kozinoğlu, yaklaşık sekiz aylık tutukluluğun ardından, mahkemede ilk kez savunma yapmasına kısa süre kala 12 Kasım 2011’de cezaevinde hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Kozinoğlu’na zamanında müdahale edilip edilmediği ve cezaevi personelinin ihmali bulunup bulunmadığına ilişkin iddialar gündeme geldi. Olayın ardından kamera kayıtları, sağlık belgeleri ve tanık ifadelerinin incelendiği soruşturmada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı 10 Nisan 2012’de kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Adalet Bakanlığı’nın incelemesinin ardından Silivri Sulh Ceza Hakimliği, 26 Ağustos 2026’da takipsizlik kararını kaldırdı ve Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma yeniden açıldı. Yeni soruşturma kapsamında 2011’de cezaevinde görev yapan yönetici, jandarma ve sağlık personelinin sorumlulukları yeniden incelenmeye başlandı. Soruşturma kapsamında gazeteci Selahattin Günday, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristlerinden biri ve iki acil tıp teknisyeni de tutuklandı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Günday ve iki acil tıp teknisyeni tutuklandı

(HA)