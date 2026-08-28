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YT: Yayın Tarihi: 28.08.2026 10:23 28 Ağustos 2026 10:23
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.08.2026 10:57 28 Ağustos 2026 10:57
Okuma Okuma:  1 dakika

İSTANBUL'DA İNSAN HİKAYELERİ

Kaset devri bitince su satmaya başladı

Şalvarı, kasketi ve kendine has tarzıyla Galata’nın simge isimlerinden biri olan Asım Deniz, yaklaşık 41 yıldır aynı sokakta.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
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Alageyik Sokağı’nda, Galata Kulesi’nin dibinde yıllarca kaset satarak geçimini sağlayan Deniz, teknolojinin değişmesiyle dükkânını kapatmak zorunda kaldı. Çevrede “Asım Dayı” olarak tanınan Deniz, 15 yıldır ise aynı yerde su satarak hayatını sürdürüyor.

Bir zamanlar kasetlerle müzik taşıyan Asım Dayı, şimdi İstanbul’un değişimine tanıklık ediyor.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
insan hikayeleri İstanbul Asım Deniz
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