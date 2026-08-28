İSTANBUL'DA İNSAN HİKAYELERİ
Kaset devri bitince su satmaya başladı
Şalvarı, kasketi ve kendine has tarzıyla Galata’nın simge isimlerinden biri olan Asım Deniz, yaklaşık 41 yıldır aynı sokakta.
Alageyik Sokağı’nda, Galata Kulesi’nin dibinde yıllarca kaset satarak geçimini sağlayan Deniz, teknolojinin değişmesiyle dükkânını kapatmak zorunda kaldı. Çevrede “Asım Dayı” olarak tanınan Deniz, 15 yıldır ise aynı yerde su satarak hayatını sürdürüyor.
Bir zamanlar kasetlerle müzik taşıyan Asım Dayı, şimdi İstanbul’un değişimine tanıklık ediyor.
(FY)
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.