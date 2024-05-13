Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali 4-8 Haziran'da

3. Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali, 4-8 Haziran tarihleri arasında Kaş Antik Tiyatrosunda izleyiciyle buluşacak. Gösterimlerin yanı sıra çeşitli mekanlarda düzenlenecek atölye, panel, keşif turları da herkesin katılımına açık ve ücretsiz olacak.

Festival, Kaş ayağının ardından ise 12 ve 13 Haziran tarihlerinde Kadıköy Sineması’nda, 27 Haziran’da ise İzmir Karaca Sineması’nda seyirciyle buluşacak.

Finalistleri belirleyen ön jüri üyeleri arasında yönetmen ve yazar Kasım Ördek, oyuncu Kübra Balcan, programcı, dağıtımcı ve sinema yöneticisi Said Aksoy ile kurgucu ve yönetmen Tuvana Simin Günay bulunuyor.

Ana jüride ise Yorgos Lantimos filmlerinin kurgucusu Yorgos Mavropsaridis, "Yargı" dizisinin oyuncusu Pınar Deniz, Golden Globe ödülü bulunan yönetmen ve yazar Hany Abu-Assad ile yapımcı Zeynep Santıroğlu Sutherland yer alıyor.

Festival, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Kaş Belediyesi tarafından destekleniyor. (AÖ)