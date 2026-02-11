Kaş Limanağzı’nda koruma statüsüne rağmen eski bakanın şirketi yol açtı

Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan Kaş–Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisindeki Limanağzı Koyu’nda çok sayıda koruma statüsüne rağmen yol açıldı.

Yol açmak için bölgedeki zeytin ağaçları söküldü, arazi düzleştirildi

Yolu açma izni ve kullanma hakkı verilen şirketin yönetim kurulu başkanı ise eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu (Mayıs 1999 - Ağustos 2001 ve Mart 2003 - Şubat 2005). Mumcu bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı da yaptı (Kasım 2002 - Mart 2003)



29 yıllığına tahsis edildi

bianet’e konuşan Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Murat Akoy, Antalya Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) yol yapımı için izin verdiğini ve gerekçenin kamu yararı olduğunu aktardı.

Açılan yolun kullanım hakkının Mumcu’nun şirketi olan Egem Eko Turizm Yatırımları A.Ş.’ye 29 yıllığına verildiğini söyledi.

Akoy, “Burada Kaşlılara ait olan zeytinlik araziler var; fakat bu açılan yol oradaki Kaşlının zeytinliklerine ulaşsın, zamanı geldiğinde rahatça toplasın diye açılmamış. Bir firmaya verilmiş, firmanın da sahibi Erkan Mumcu. Bu, kamu yararıyla örtüşmüyor.” dedi.

Dernek, OGM’nin verdiği yol açma izninin kamu yararından ziyade kişi çıkarına yönelik, hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararlar doğuracağını belirterek iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı.

Bakanlığa itiraz

Akoy, “Bölge zeytinlik niteliğinde bu yüzden üzerinde bir çalışma yapmanız için bir gerekçenizin olması ve Tarım İl Müdürlüğü, Tarım İlçe Müdürlüğü’nden onay almış olmanız gerekir” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kaş İlçe Müdürlüğü’ne ilgili onayın alınıp alınmadığını soran Akoy ve dernek üyeleri; arazinin niteliğinin hala zeytinlik olduğunu, değişiklik için herhangi bir talepte bulunulmadığını, aynı zamanda herhangi bir izin de verilmediğini öğrendi.

Dernek üyeleri Kaş Kaymakamlığı ve Orman Bakanlığı Kaş İlçe Müdürlüğü’ne işlemin durdurulması ve gerekli cezanın kesilmesi için dilekçe de verdi.

Rant için bitmeyen ısrar

Akoy, bölgenin 2015’ten bu yana defalarca “Eko Turizm Alanı” adı altında yapılaşmaya açılmak istendiğini ancak oluşturulan planların yargı tarafından defalarca iptal edildiğini ifade etti.

Bölgenin 3. derece sit alanı ve aynı zamanda özel çevre koruma bölgesi olduğunun altını çizen Akoy, planlama yetkisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait olduğunu söyledi.

Akoy, “Bakanlık önce 1/25.000 ölçekli revize nazım imar planı yaptı, ardından 2023’te bir nazım imar planı daha hazırladı. Ancak bu planların tamamı, dört farklı üniversiteden şehir plancılarının ve profesörlerin yer aldığı bilirkişi heyetlerinin hazırladığı raporlar doğrultusunda mahkeme tarafından iptal edildi.” dedi.

Eski Bakan izni sondaj makinesi geçirmek için almış

Yolun tahsis edildiği şirketin yönetim kurulu başkanı ve eski bakan Erkan Mumcu, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine gazeteci Yusuf Yavuz’a konuştu.

“Çevre haini ilan edilmeyi hak etmedim” diyen Mumcu şunları söyledi:

“İmar mevzuatının zorunlu kıldığı bir çalışma. Burada glamping (lüks kamp hizmeti) tarzı bir işletme yapmayı hedefliyorum. Temelsiz yapılar olacak ama imar planının hazırlanması öncesi zemin etüdü yapılması yasal olarak zorunlu tutuluyor. Biz de zorunlu olarak arazide zemin etüdünü yaptırmak için orman arazisinden geçerek sondaj makinesini buraya getirmek zorundayız.

Bunun için 380 metre uzunluğunda 4 metre genişliğinde bir parkur açıyoruz. Bir traktör römorkunun geçebileceği bir zemin düzleme, arazi tesviyesi. Buna nasıl yol diyebilirsiniz? İmar hakkı mülkiyet hakkının bir cüzüdür. Sizin malınıza, arazinize bir şey yapılmasın dersek buna razı gelir misiniz? Üstelik en düşük en zorlu koşullarda imar veriliyor. Buna da bir şey demiyoruz. Bugüne dek bir imtiyaz talep etmedik, bugün de imtiyaz istemiyoruz.”

Bakanın açıklamalarını değerlendiren Akoy ise söylemlerin kamuoyunu yanıltıcı olduğunu söyledi. Akoy, “Orada onaylı bir imar planı yok. O yüzden, orada herhangi bir imar mevzuatının gerektirdiği bir zemin etüdü yapılamaz.” dedi. Glamping alanı yapılmak istenmesine de değinen Akoy, “Orası günübirlik tesis alanı, yani herhangi bir imar geçmediği için de orada herhangi bir konaklama tesisi yapılamaz bu şartlarda.” ifadelerini kullandı.

Derneğin yaptığı Instagram paylaşımında ise bölgede karayolu ulaşımının bugüne kadar bulunmadığına, sahilde faaliyet gösteren işletmelerin bugüne kadar konaklamasız, günübirlik tesis statüsünde çalıştığına, ulaşım yalnızca Kaş Limanı–Limanağzı arasında yapılan tekne seferleriyle sağlandığına yer verildi.

Toplanma çağrısı

Dernek, 14 Şubat Cumartesi saat 14.00’te Kaş Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirecek. Açıklamaya milletvekilleri de katılacak.

