Kartel lideri öldürüldü, Meksika’da şiddet dalgası büyüdü

Meksika, ülkenin en güçlü suç örgütlerinden birinin liderine yönelik operasyonun ardından adeta savaş alanına döndü. “El Mencho” lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes’in, askeri operasyonda yaralı olarak ele geçirildikten sonra hayatını kaybettiği bildirildi. Gelişmenin hemen ardından kartel üyeleriyle güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Federal güvenlik güçlerinin, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG)’ye yönelik operasyonu Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa’da gerçekleştirdiği belirtildi. Yetkililer operasyonun ayrıntılarını sınırlı paylaşırken, çatışma sırasında kartel liderinin öldürüldüğünü doğruladı.

Araçlar yakıldı, yollar kapatıldı

Operasyonun ardından özellikle Jalisco’da başlayan şiddet olayları kısa sürede çevre eyaletlere yayıldı. Kartel bağlantılı grupların çok sayıda yolu kapattığı, araçları ve bazı iş yerlerini ateşe verdiği bildirildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde farklı eyaletlerde yükselen dumanlar ve yanan araçlar dikkat çekti.

Jalisco eyalet hükümeti, artan güvenlik riski nedeniyle “kırmızı alarm” ilan etti. Toplu taşıma hizmetleri geçici olarak durdurulurken, halka evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı. Federal ve yerel makamlar ortak kriz masası oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren birçok otoyol ve kent içi arter ulaşıma kapandı.

Sheinbaum’dan sakinlik çağrısı

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ülkenin büyük bölümünde günlük hayatın sürdüğünü ve eyalet yönetimleriyle tam koordinasyon içinde olduklarını belirtti.

Sheinbaum, “Bilgili kalmalı ve sakinliğimizi korumalıyız” diyerek güvenlik güçlerine teşekkür etti ve hükümetin barış ile kamu düzenini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

ABD’den istihbarat desteği açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, ABD’nin Meksika hükümetine istihbarat desteği sağladığını duyurdu. Leavitt, El Mencho’nun özellikle fentanil kaçakçılığı nedeniyle iki ülke açısından da “üst düzey hedef” konumunda olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce CJNG’yi yabancı terör örgütü olarak tanımladığını hatırlatan Leavitt, operasyonun iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinin sonucu olduğunu belirtti.

“Otel dışında barikatlar var”

Ayrıca Cüneyt Özdemir, seyahat için bulunduğu Meksika’da çatışmalar nedeniyle otelde mahsur kaldıklarını açıkladı. Özdemir, otel çevresinde barikatlar kurulduğunu, araçların yakıldığını ve havaalanı yolunun kapandığını belirterek Türkiye’nin Meksika Büyükelçiliği ile temas halinde olduklarını duyurdu.

