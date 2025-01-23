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Yayın Tarihi: 23 Ocak 2025 12:29
 ~ Son Güncelleme: 23 Ocak 2025 15:39
1 dk Okuma

Kartalkaya’daki otel mühürlendi

Grand Kartal Otel için hazırlanan ön hasar tespit raporu tamamlandı. Otelin akıbeti kesin raporun hazırlanmasının ardından belli olacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kartalkaya’daki otel mühürlendi
Fotoğraf: Evrim Aydın / AA

Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ön hasar tespit raporu çıktı. Rapora göre otel ağır hasarlı. Bunun üzerine jandarma otel çevresinde güvenlik tedbiri aldı ve güvenlik şeridi çekti. Otel binasını da mühürledi.

Ancak bu geçici bir durum. Binanın akıbeti hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ve kesin raporun çıkmasını ardından netlik kazanacak. Binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek.

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(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Kartalkaya Otel Yangını Grand Kartal Otel
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