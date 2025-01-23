Kartalkaya’daki otel mühürlendi

Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ön hasar tespit raporu çıktı. Rapora göre otel ağır hasarlı. Bunun üzerine jandarma otel çevresinde güvenlik tedbiri aldı ve güvenlik şeridi çekti. Otel binasını da mühürledi.

Ancak bu geçici bir durum. Binanın akıbeti hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ve kesin raporun çıkmasını ardından netlik kazanacak. Binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek.

KARTALKAYA OTEL YANGINI Adalet Bakanlığı, can kaybı sayısını 78 olarak düzeltti

(HA)