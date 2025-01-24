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HABER
Yayın Tarihi: 24 Ocak 2025 10:04
 ~ Son Güncelleme: 24 Ocak 2025 10:15
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Kartalkaya yangınıyla ilgili gözaltı sayısı 12 oldu

Bolu’daki otel yangınına ilişkin emekli mimar Ali B. (72) İstanbul'da gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kartalkaya yangınıyla ilgili gözaltı sayısı 12 oldu
Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz / AA

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili İstanbul'da 1 kişi gözaltına alındı.

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin hakkında yakalama kararı çıkartılan emekli mimar Ali B. (72), Sancaktepe'de ikamet ettiği adreste polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ali B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Grand Kartal Otel yangını
Grand Kartal Otel yangını
23 Ocak 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Kartalkaya Kartalkaya Otel Yangını Grand Kartal Otel
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