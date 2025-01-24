Kartalkaya yangınıyla ilgili gözaltı sayısı 12 oldu

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili İstanbul'da 1 kişi gözaltına alındı.

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin hakkında yakalama kararı çıkartılan emekli mimar Ali B. (72), Sancaktepe'de ikamet ettiği adreste polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ali B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Grand Kartal Otel yangını

(HA)