Kartalkaya yangını | Çalışanlar ifade verdi: "Yangın tüpü aradık ama bulamadık"

Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin tutuklanan aşçı Faysal Y.’nin ve mutfak çalışanı Mehmet G.’nin ifadesi ortaya çıktı.

Faysal Y., yangını gördükten sonra bina dışına çıkana kadar yangın alarmı veya uyarıcı mekanik ses duymadığını, insanları bağırarak uyandırmaya çalıştıklarını anlattı. Mehmet G. de, yangın tüpü aradığını ancak bulamadığını söyledi.

Faysal Y.: Dışarı çıkana kadar yangın tüpüne denk gelmedim

Yangın gecesi 23.30-00.00 sularında mutfak bölümüne geldiği söyleyen Faysal Y., yardımcısı Fidan K. ile birlikte sabah kahvaltısı hazırlamaya başladıklarını anlattı. Ekmek ustası Yusuf K. ile Mehmet G.’nin de kendileriyle birlikte olduğunu söyledi. Şunları kaydetti:

"Mutfakta kahvaltı malzemesini hazırladığımız, Yusuf ve Mehmet usta ekmek yaptığı sırada Yusuf usta 'Yangın var' diye bağırdı. Biz de bunun üzerine restoran bölümüne baktığımızda yangının çıkmış olduğunu gördük. Hemen yangın tüpü aradık ancak bulamadık. Yangını gördükten dışarı çıkana kadarki sürede yangın tüpüne denk gelmedim. Bu nedenle de tüple müdahale etme şansım olmadı. Yusuf usta resepsiyon katına geçti. Diğer arkadaşlar telefonla yetkilileri aramaya çalışıyordu."

Faysal Y. kendisinin de çalışma arkadaşlarını uyandırmak için diğerleriyle ikinci kata indiğini, uyuyan görevlileri ve diğer insanları bağırarak uyandırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Ellerinden geldiği kadar insanı uyandırdıklarına, sonrasında da otelden çıkmak için garaj kısmına gittiklerine değinen Faysal Y., "Restorandan garaja kadar duman binayı sarmıştı. Garajın demir kapısı kapalıydı, kendi gücümüzle kapıyı açtık ve dışarı çıktık. Sonra yeniden binaya girmeye çalıştım ancak duman her yeri kaplamıştı. Girmem mümkün değildi. Bu nedenle içeri giremedim. Ben içerideyken yangını gördükten dışarı çıkana kadar geçen sürede hiçbir zaman yangın alarmı, uyarıcı mekanik ses veyahut söndürmeye yarar su fıskiyesi çalışmadı. Biz sadece kendi sesimiz ve imkanlarımızla insanları uyandırmaya çalıştık." savunmasını yaptı.

Tatbikat yapılmamış

Faysal Y., otele geleli bir ay olduğunu, bu süre zarfında yangın tatbikatı yapılıp yapılmadığını bilmediğini, yangın için görevlendirilen herhangi birinin kendisine tanıtılmadığını, gece çalıştığı için resepsiyonda görevli 2 kişiye yemek hazırladığını, bunun dışında katlardan sorumlu herhangi bir görevliyi bilmediğini kaydetti.

Otelde tatbikat veya denetim yapılıp yapılmadığına dair de "Ben zaten 1 aydır otelde çalışıyorum. Benim çalışmış olduğum saatlerde otelde herhangi bir denetime rastlamadım. Otelde kimin denetim yaptığını bilmem. Otelin herhangi bir yetkilisini tanımıyorum." ifadelerini kullandı.

Faysal Y. ifadesinde son olarak da “Benim bu olayda herhangi bir kusurlu eylemim yoktur. Sadece yangını önce görenlerden biriyim. Zaten ilk biz bağırmaya başladık. Elimden geldiğince otelde çalışan görevlilere ve kalan insanlara yardımcı olmaya çalıştım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Mehmet G.: Katlarda yangın butonu göremedim

Mutfak çalışanı Mehmet G. de çalışma arkadaşının kendisine yangın olduğunu söylemesi üzerine yangın tüpü aramaya başladığını ancak bulamadığını söyledi. Otelin fırın bölümünde 4 sezondur ekmekçi olarak çalıştığını, yangın gecesi saat 23.00-00.00 saatlerinde vardiyaya geldiğini anlattı.

Mutfak kısmında iki ekmekçi, iki de kahvaltıcı olarak çalıştıklarını belirten Mehmet G., şöyle devam etti:

"Gece 03.00-04.00 saatlerinde Yusuf ustayla birlikteydik. Ben donut hamurunu hazırlıyordum. Yusuf usta ise ürünleri dizmeye başlamıştı. Sonrasında Yusuf usta molaya çıkacağını söyledi. Molaya çıkacağı sırada restoran bölümünde yangın olduğunu söyledi. Bana, 'Mehmet usta, yangın var.' diye bağırdı. Ben de yangın tüpü aramaya başladım ancak bulunduğum kısımda yangın tüpü bulamadım. Yusuf usta resepsiyon kısmına yangın alarmlarının çalması için çıktı. Yangının nereden çıktığını görmedim. Merdivenlerden aşağı doğru koşmaya başladım. Bu sırada da 'Yangın var' diye bağırdım. Kapılara da bu sırada vurmaya başladım. Katlarda yangın butonu göremedim. Katlarda yangın tüpleri de bulamadım."

Gündüz, zemin katta bulunan garaj kısmından otelin dışına çıktığını, binanın piste bakan cephesinin alev aldığını gördüğünü anlatarak, "Yan tarafta bulunan Kartal Otel'den yatak taşıyarak atlayan kişilerin kurtulması için yumuşak zemin oluşturmaya çalıştım. Sonrasında olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri geldi. Ekiplerin saat kaçta geldiklerini tam hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Restoran kısmında olay saatinde kimsenin olmadığını belirten Mehmet G., restoran bölümünde çalışmadığı için de elektrikli aletlerin sürekli fişe takılı olup olmadığını ve bu alana kimin girip çıktığını bilmediğini söyledi.

Otelde yangın alarm sistemi ve yangın merdiveni olup olmadığını bilmediğini, olay anında alarm sesi duymadığını, elektrikler kesildiği için asansörün de devre dışı kaldığını kaydetti.

Kendisinin otelde bulunduğu sürede herhangi bir yangın tatbikatı yapılmadığını söyleyen Mehmet G., ekmek ustası olduğu ve sürekli gece vardiyasında bulunduğu için otelin denetimiyle ilgili bilgi sahibi olmadığını belirtti.

(HA)