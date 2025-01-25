Kartalkaya otel yangınında tutuklama

Kartalkaya'da 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını ile ilgili soruşturma kapsamında, otelin sahibi Halit Ergül ve Ergül’ün şirket genel müdürü olan damadı Emir Aras ile birlikte 7 kişi tutuklandı.

Böylelikle dosya kapsamında tutuklananların sayısı 9’a yükseldi.

Tutuklanan 7 kişinin; Grand Kartal Otel’in müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz olduğu belirtildi.

21 Ocak’ta çıkan yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün 14 kişi gözaltına alındı.

Kartalkaya yangınıyla ilgili gözaltı sayısı 12 oldu

AA’nın haberine göre, gözaltına alınanlar dün akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne getirildi. 10 kişinin savcılık sorgusu tamamlanan 10 kişi nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İş güvenliği uzmanı E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken gözaltındaki diğer 4 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Gözaltına alınan isimler arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da bulunuyor.

Ön rapor çıktı: Bilirkişiye göre belediye değil bakanlık, il özel idaresi ve otel sahipleri kusurlu

(EC)