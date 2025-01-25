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Yayın Tarihi: 25 Ocak 2025 12:50
 ~ Son Güncelleme: 25 Ocak 2025 13:03
2 dk Okuma

Kartalkaya otel yangınında tutuklama

Otelin sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Kartalkaya'da 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını ile ilgili soruşturma kapsamında, otelin sahibi Halit Ergül ve Ergül’ün şirket genel müdürü olan damadı Emir Aras ile birlikte 7 kişi tutuklandı.

Böylelikle dosya kapsamında tutuklananların sayısı 9’a yükseldi.

Tutuklanan 7 kişinin; Grand Kartal Otel’in müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz olduğu belirtildi.

21 Ocak’ta çıkan yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün 14 kişi gözaltına alındı.

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AA’nın haberine göre, gözaltına alınanlar dün akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne getirildi. 10 kişinin savcılık sorgusu tamamlanan 10 kişi nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İş güvenliği uzmanı E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken gözaltındaki diğer 4 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Gözaltına alınan isimler arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da bulunuyor.

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(EC)

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