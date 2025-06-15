Kartalkaya komisyonuna bakanlar yine katılmadı; MHP'li vekil isyan etti

Kartalkaya’da 21 Ocak’ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınının ardından Meclis’te 28 Ocak’ta olayı araştırmak için bir komisyon kuruldu. İlk toplantısını 18 Şubat’ta düzenleyen komisyon, dört aylık bir çalışmanın sonunda, bu hafta son toplantısını gerçekleştirdi.

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Toplam 17 toplantı gerçekleştiren komisyona AFAD başkanı, turizm sektörü temsilcileri, otelciler, yangınla ilgili sivil toplum kuruluşları, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) başkanı, inşaat mühendisleri, Bolu Belediye başkanı, Bolu valisi, yangının bilirkişi heyeti ve yangında yaşamını yitirenlerin aileleriyle birlikte 40’a yakın konuk geldi.

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Cumhuriyet'in haberine göre, komisyona davet edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bakanlık düzeyinde temsil edilmedi. Komisyonun çağırdığı konuklar ve bakanların gelmemesi, Cumhur İttifakı milletvekillerinin de eleştiri konusu oldu.

"Zamanımızı boşa harcıyoruz"

Komisyonun 11 Mart’taki altıncı toplantısında TSE’nin yangın tüpünün standartlarıyla ilgili değerlendirmeler yapması üzerine MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, “Zamanımızı hakikaten boşa harcıyoruz. Daha valiliği, İçişleri Bakanlığı’nı, Bolu Belediyesi’ni dinlemedik. Gelmişiz yangın tüpünün standardını veren firmayı dinliyoruz. Ben aklıma oturtamıyorum. Yangında ailesini yitirenleri dinlemedik; gelmişiz, tüpü konuşuyoruz” eleştirisini getirdi.

"Bunu başkası dese anlarım"

Bunun üzerine komisyonun AKP’li başkanı Selami Altınok da “Sen komisyonun yönetimindesin Semih Bey. Bunu başkası dese anlarım” diyerek ilerleyen günlerde herkesin çağrılacağını söyledi. Ancak yangında yaşamını yitirenlerin aileleri komisyona bu eleştiriden bir ay, yangından ise üç ay sonra 30 Nisan’da, komisyonun üç aylık çalışma süresinin son gününde davet edildi. Komisyon o gün yapılan toplantıda da çalışmalarını bir ay daha uzatma kararı aldı.

Kanun teklifi önerisi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan komisyona 7 Mayıs’ta, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ise 14 Mayıs’ta geldi. Komisyonun bu hafta yapılan son toplantısında da bakanların gelmemesi eleştiri konusu oldu. Bunun üzerine AKP’li Tuba Köksal, “Bir kanun teklifi yaparsak ister istemez gelmek durumunda kalırlar” dedi. İYİ Parti’li Rıdvan Uz da bu öneriye destek vererek rapor çalışması sırasında komisyonlara ilgili bakanların gelmesini yazabileceklerini söyledi.

(AB)