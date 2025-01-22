Kartalkaya Kayak Merkezi yangınında 9 kişi gözaltına alındı

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya ulaştı. Onlarca kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Ocak Salı akşamı yaptığı açıklamada, yangının söndürüldüğünü, soğutma çalışmalarının tamamlandığını ve arama-tarama faaliyetlerinin sona erdiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, hayatını kaybedenlerden 52 kişinin kimliklerinin belirlendiğini, bunlardan 45'inin naaşlarının ailelerine teslim edildiğini ifade etti. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler için adli tıp kurumlarında DNA analizlerinin sürdüğü belirtildi.

İşletme sahibi de gözaltında

Bakan Yerlikaya, olayla ilgili tüm soruların yanıtlanacağını belirterek, "Hukuk devleti olarak gereken her şey yapılacak. Adli soruşturma ve kovuşturma süreci titizlikle yürütülecek" dedi. Ayrıca, otelde AFAD ekiplerinin son kez inceleme yapacağını ve gözaltına alınan kişilerle ilgili bilgilerin Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılacağını ifade etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, işletme sahibinin de gözaltına alındığını duyurdu. Dokuz kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Otel iddialara yanıt vermedi

Grand Kartal Otel'den yapılan yazılı açıklamada, olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle iş birliği yapıldığı belirtilirken, yangın önlemleri konusundaki iddialara yanıt verilmedi. Açıklamada, otel sahiplerinin aile üyelerinin de yangın sırasında otelde bulunduğu ifade edilerek, "Bu acıyı yürekten paylaşıyoruz" denildi.

Milli Yasiİlan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ocak Çarşamba günü için milli yas ilan etti ve Türkiye genelinde ve dış temsilciliklerde bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı.

Detaylar

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yangının gece 03:27'de ihbar edildiğini ve otelde 238 kişinin konakladığını belirtti. Otelin ahşap yapıda olması ve arka kısmının yamaca dayanması müdahaleyi zorlaştırdı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otelin yangın yeterlilik ruhsatlarının bulunduğunu ve denetimlerin 2021 ile 2024 yıllarında yapıldığını söyledi. Ancak, Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası (TMMOB), otelde zorunlu olan otomatik yağmurlama sisteminin eksikliğine dikkat çekerek yangının hızla yayılmasına neden olunduğunu savundu.

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(EMK)