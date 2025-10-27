Kartalkaya'daki otel yangını davasının 3. duruşması başladı

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 137 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin davanın üçüncü duruşması bugün görülüyor.

Yangınla ilgili cumhuriyet savcısının hazırladığı 21 sayfalık mütalaada otel sahibi ve yöneticiler hakkında 78 kez “olası kastla öldürme” suçlamasıyla toplamda 1.950 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, şirket genel müdürü Emir Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ile otel muhasebe müdürü Kadir Özdemir’in de aralarında bulunduğu bazı sanıklar için ağır cezalar isteniyor.

Belediye yetkilileri, teknik personel ve otel çalışanları hakkında ise “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlarından 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi bulunuyor. Dosyada Turizm ve Kültür Bakanlığı ile bazı kamu görevlilerine ilişkin soruşturma izinleriyle ilgili tartışmalar sürüyor; Bakanlık personelinden bazılarının yargılanmasına ilişkin Danıştay kararları gündeme taşındı.

"Çocuklarımızın katilleri geliyor"

Davanın ilk duruşması 7 Temmuz’da yapılmış savunmalar, mağdur beyanları ve avukat talepleri alınmıştı. Mahkeme 17 Temmuz’daki ara kararda bazı tutukluların durumunu değiştirmiş, sonraki duruşma 22 Eylül’e ertelenmişti. Bugün ise taraflar esas hakkındaki savunmalarını mahkeme heyetine sunacak.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 20’si tutuklu olmak üzere 32 sanık getirildi; tutukluların salona getirilmesi sırasında mağdur yakınlarından tepki geldi. Olayda hayatını kaybedenlerin yakınları salon önünde “Çocuklarımızın katilleri geliyor” diye tepki gösterdi.

ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAA AÇIKLANDI Kartalkaya otel yangınında üst yöneticilere 78 kez "olası kastla ölüme sebebiyet"ten 1950'şer yıl

Yangında oğlu Yiğit Gençbay’ı kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, duruşmada kamu görevlilerinin dosyaya dahil edilmediğini, Adalet Bakanlığı ve diğer kurumların yargının önüne bariyer koyduğunu ileri sürdü.

Gençbay, otel yönetiminin ihmallerinin ölüm sayısını artırdığını, otel sahibinin ailesinin otelden yara almadan çıktığını ve bunun da ‘‘olası kast’’ değerlendirmesine dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Müşteki avukatları da suç vasfının azaltılmasına itiraz ederek bazı sanıklar açısından olası kast şüphesinin korunmasını, kamu görevlilerinin dosyalarının birleştirilmeden karar verilmemesini talep etti. Mağdur yakınları, sanıkların yangın sırasındaki davranışlarının ve alınmayan tedbirlerin sonucun ağırlaşmasına sebep olduğunu vurguladı.

Duruşma devam ediyor; mahkeme sürecinde sanık savunmalarıyla birlikte delillerin ve kamu görevlilerine ilişkin soruşturma izinleri yönündeki tartışmaların da karar üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

(EMK)