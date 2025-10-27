ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 27 Ekim 2025 13:11
 ~ Son Güncelleme: 27 Ekim 2025 13:15
2 dk Okuma

Kartalkaya'daki otel yangını davasının 3. duruşması başladı

Yangınla ilgili cumhuriyet savcısının hazırladığı 21 sayfalık mütalaada otel sahibi ve yöneticiler hakkında 78 kez “olası kastla öldürme” suçlamasıyla toplamda 1.950 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğrafta bir kadın, dış mekânda yer alan bir çitin üzerine bir fotoğraf asıyor. Kadının astığı fotoğrafta gülümseyen bir genç kadının portresi ve üst kısmında “Başka Nergiz yok” yazısı görülüyor.
Fotoğraf: AA

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 137 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin davanın üçüncü duruşması bugün görülüyor.

Yangınla ilgili cumhuriyet savcısının hazırladığı 21 sayfalık mütalaada otel sahibi ve yöneticiler hakkında 78 kez “olası kastla öldürme” suçlamasıyla toplamda 1.950 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, şirket genel müdürü Emir Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ile otel muhasebe müdürü Kadir Özdemir’in de aralarında bulunduğu bazı sanıklar için ağır cezalar isteniyor.

Belediye yetkilileri, teknik personel ve otel çalışanları hakkında ise “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlarından 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi bulunuyor. Dosyada Turizm ve Kültür Bakanlığı ile bazı kamu görevlilerine ilişkin soruşturma izinleriyle ilgili tartışmalar sürüyor; Bakanlık personelinden bazılarının yargılanmasına ilişkin Danıştay kararları gündeme taşındı.

"Çocuklarımızın katilleri geliyor"

Davanın ilk duruşması 7 Temmuz’da yapılmış savunmalar, mağdur beyanları ve avukat talepleri alınmıştı. Mahkeme 17 Temmuz’daki ara kararda bazı tutukluların durumunu değiştirmiş, sonraki duruşma 22 Eylül’e ertelenmişti. Bugün ise taraflar esas hakkındaki savunmalarını mahkeme heyetine sunacak.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 20’si tutuklu olmak üzere 32 sanık getirildi; tutukluların salona getirilmesi sırasında mağdur yakınlarından tepki geldi. Olayda hayatını kaybedenlerin yakınları salon önünde “Çocuklarımızın katilleri geliyor” diye tepki gösterdi.

Kartalkaya otel yangınında üst yöneticilere 78 kez "olası kastla ölüme sebebiyet"ten 1950'şer yıl
ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAA AÇIKLANDI
Kartalkaya otel yangınında üst yöneticilere 78 kez "olası kastla ölüme sebebiyet"ten 1950'şer yıl
15 Eylül 2025

Yangında oğlu Yiğit Gençbay’ı kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, duruşmada kamu görevlilerinin dosyaya dahil edilmediğini, Adalet Bakanlığı ve diğer kurumların yargının önüne bariyer koyduğunu ileri sürdü.

Gençbay, otel yönetiminin ihmallerinin ölüm sayısını artırdığını, otel sahibinin ailesinin otelden yara almadan çıktığını ve bunun da ‘‘olası kast’’ değerlendirmesine dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Müşteki avukatları da suç vasfının azaltılmasına itiraz ederek bazı sanıklar açısından olası kast şüphesinin korunmasını, kamu görevlilerinin dosyalarının birleştirilmeden karar verilmemesini talep etti. Mağdur yakınları, sanıkların yangın sırasındaki davranışlarının ve alınmayan tedbirlerin sonucun ağırlaşmasına sebep olduğunu vurguladı.

Duruşma devam ediyor; mahkeme sürecinde sanık savunmalarıyla birlikte delillerin ve kamu görevlilerine ilişkin soruşturma izinleri yönündeki tartışmaların da karar üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

(EMK)

Kartalkaya Otel Yangını
ilgili haberler
BAKAN YARDIMCISI DAVA DIŞINDA
Danıştay: Kartalkaya davasında 9 bakanlık görevlisi de yargılanacak
26 Eylül 2025
/haber/danistay-kartalkaya-davasinda-9-bakanlik-gorevlisi-de-yargilanacak-311972
ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAA AÇIKLANDI
Kartalkaya otel yangınında üst yöneticilere 78 kez "olası kastla ölüme sebebiyet"ten 1950'şer yıl
15 Eylül 2025
/haber/kartalkaya-otel-yangininda-ust-yoneticilere-78-kez-olasi-kastla-olume-sebebiyet-ten-1950-ser-yil-311535
Kartalkaya yangınında İş Başmüfettişi’ne soruşturma izni çıktı
4 Ağustos 2025
/haber/kartalkaya-yangininda-is-basmufettisine-sorusturma-izni-cikti-310118
Kartalkaya otel yangını: Bakan Ersoy hakkında suç duyurusunda bulunulması talebine ret
17 Temmuz 2025
/haber/kartalkaya-otel-yangini-bakan-ersoy-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunulmasi-talebine-ret-309562
Kartalkaya’daki otel yangınında kimseyi uyarmadan binayı terk eden müdürün görüntüleri ortaya çıktı
15 Temmuz 2025
/haber/kartalkayadaki-otel-yangininda-kimseyi-uyarmadan-binayi-terk-eden-mudurun-goruntuleri-ortaya-cikti-309479
Kartalkaya faciası davasında ikinci gün: Sanıklardan “Sorumlu ben değilim” savunmaları
8 Temmuz 2025
/haber/kartalkaya-faciasi-davasinda-ikinci-gun-saniklardan-sorumlu-ben-degilim-savunmalari-309277
Kartalkaya yangının ilk duruşması: "Küllerden adaletin ateşini yakacağız"
7 Temmuz 2025
/haber/kartalkaya-yanginin-ilk-durusmasi-kullerden-adaletin-atesini-yakacagiz-309202
Kartalkaya yangını ihmalleriyle ilgili yeni iddianame
27 Haziran 2025
/haber/kartalkaya-yangini-ihmalleriyle-ilgili-yeni-iddianame-308884
Kartalkaya komisyonuna bakanlar yine katılmadı; MHP'li vekil isyan etti
15 Haziran 2025
/haber/kartalkaya-komisyonuna-bakanlar-yine-katilmadi-mhp-li-vekil-isyan-etti-308420
DENETLEMEKLE YÜKÜMLÜ BAKANLIK YER ALMADI
Kartalkaya yangını iddianamesi tamamlandı
17 Mayıs 2025
/haber/kartalkaya-yangini-iddianamesi-tamamlandi-307539
