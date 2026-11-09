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YT: Yayın Tarihi: 09.11.2026 12:55 9 Kasım 2026 12:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.11.2026 13:05 9 Kasım 2026 13:05
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Kartalkaya Aile Platformu'ndan Adalet Bakanlığı'na siyah çelenk

Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesini istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kartalkaya Aile Platformu'ndan Adalet Bakanlığı'na siyah çelenk
Fotoğraf: ANKA Haber Ajansı
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Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden ailelerin oluşturduğu Kartalkaya Aile Platformu, Adalet Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında bakanlık önünde bir araya geldi.

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Aileler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesini istedi ve bakanlığın önüne “Yarım kalan adalet, adalet değildir” yazılı siyah çelenk bıraktı.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz da ailelere destek verdi.

"Herkes susar, biz susmayız"

ANKA Haber Ajansı’nın aktardığına göre, yangında ailesinden sekiz kişiyi kaybeden avukat Yüksel Gültekin, bilirkişi raporunun Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan dokuz personeli birinci derecede kusurlu saydığını söyledi.

Gültekin, bakanlığın buna rağmen bu kişiler hakkında soruşturma izni vermediğini belirtti. Danıştay’ın ilgili dairesinin personelin yargılanması gerektiği yönünde karar verdiğini hatırlattı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yangının ardından bakanlığın olayda kusuru bulunmadığı yönündeki açıklamasını hatırlatan Gültekin, Ersoy’un daha sonra TBMM Genel Kurulu’nda soruşturma iznini olayın hemen ardından verdiğini söylediğini aktardı. Gültekin, bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını savundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’e seslenen Gültekin, dosyanın bir an önce işleme alınmasını istedi. Ailelerin adalet arayışını sürdüreceğini belirterek, “Olayın ilk gününden söyledim; herkes susar, biz susmayız” dedi.

Gültekin ayrıca, ana davanın Yargıtay aşamasında da adil biçimde sonuçlanmasını beklediklerini söyledi ve kendilerine destek veren milletvekillerine teşekkür etti.

Aileler Ankara’ya yürümüştü

Kartalkaya Aile Platformu üyeleri daha önce de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi talebiyle Bolu Adalet Sarayı’ndan Ankara’ya yürüdü.

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Aileler, Ulus Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yaptıktan sonra Anıtpark’ta üç gün boyunca “78 Can İçin Adalet Nöbeti” tuttu.

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Platform üyeleri, 6 Kasım’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında Grand Kartal Otel’in ve Bolu Adalet Sarayı’nın önünde de açıklama yaptı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Kartalkaya Otel Yangını Kartalkaya Grand Kartal Otel Adalet Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı adalet talebi Kartalkaya Aile Platformu
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