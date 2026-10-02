Kartalkaya Aile Platformu: Adalet yerini bulana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler, Ankara Anıtpark’ta “78 Can İçin Adalet Nöbeti” başlattı.

Yangında yakınlarını kaybeden ailelerin oluşturduğu Kartalkaya Aile Platformu, üç gün boyunca 08.00-17.00 saatleri arasında nöbet tutacak.

ANKA Haber Ajansı’nın aktardığına göre, alana, yangında yaşamını yitiren 78 kişiyi temsilen 78 sandalye yerleştiren aileler, sandalyelerin üzerine karanfil bıraktı. Sinevizyon ekranında da yaşamını yitirenlerin isimleri ve fotoğrafları gösterildi.

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Aileler, ana davadaki mahkumiyetlerin Yargıtay tarafından onanmasını, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki kamu görevlilerinin sorumluluğuna ilişkin soruşturmaların tamamlanmasını talep ediyor.

⚖️ Ankara’da üç günlük ‘78 Can İçin Adalet Nöbeti’



📢 Kartalkaya Aile Platformu (@KAilePlatform): “Adalet yerini bulana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz”https://t.co/Qlt5CjqJJq pic.twitter.com/bEnFugKWIC — bianet (@bianet_org) October 2, 2026

“İçimizdeki yangın sönmedi”

Aileler adına açıklamayı, yangında ağabeyi Yılmaz ile yeğenleri Nehir ve Doruk’u kaybeden Çiğdem Sarıtaş yaptı.

Yangının üzerinden 619 gün geçtiğini belirten Sarıtaş, “Bizim için o gece bitmedi. İçimizdeki yangın sönmedi. Acımız dinmedi” dedi.

Sarıtaş, Yargıtay’daki ana davada özellikle ‘olası kast’ kapsamında verilen mahkûmiyet hükümlerinin onanmasını beklediklerini söyledi.

78 canımızın yaşam hakkının ve dosyada ortaya konan sorumluluğun hukuk önünde eksiksiz karşılığını bulmasını istiyoruz. Adalete olan inancımız yerindedir. Yargıtay’ın hukuk ve hakkaniyetin gereğini yerine getireceğine inanıyoruz. Canlarımızın hakkını eksiltecek, hakkaniyete şüphe düşürecek, adalete gölge düşürecek bir sonuçla karşılaşmayı beklemiyoruz. Bu sürecin her aşamasını aynı dikkat ve kararlılıkla takip edeceğiz. –Kartalkaya Aile Platformu

Sarıtaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki kamu görevlilerine ilişkin soruşturmaların henüz tamamlanmadığını belirterek dosyaların sonuçlandırılmasını ve sorumluluğu bulunan kişiler hakkında yargı sürecinin başlamasını istedi.

“Her gecikme, kaybımızın üzerine yeni bir acı ekliyor” diyen Sarıtaş, ailelerin bütün sorumluların yargı önüne çıkarılmasını beklediğini söyledi.

“Kamu görevi hesap verme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz”

Sarıtaş, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e de seslendi.

Soruşturmaların daha hızlı ilerlemesini isteyen Sarıtaş, “Delillerin ve sorumlulukların gözler önünde olduğu bu dosyalarda aileler neden hala iddianame bekliyor?” diye sordu.

Sorumlulukları dosya kapsamında ortaya konan kamu görevlilerinin hala görevde olmasını anlamlandıramıyoruz. Aileler olarak bunu kabul etmiyoruz. Kamu görevi, hesap verme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Hiçbir makam, hiç kimseyi hukukun karşısında ayrıcalıklı kılamaz. –Kartalkaya Aile Platformu

“Adalet talebimizi yalnız bırakmayın”

Sarıtaş, yurttaşlardan da davayı takip etmelerini istedi.

“Adalet talebimizi yalnız bırakmayın” diyen Sarıtaş, denetimsizlik ve sorumsuzluk cezasız kaldıkça ülkedeki herkesin yaşamının tehlikede olduğunu söyledi.

Sarıtaş, “Son sorumlu hesap verene kadar bu dosyaların peşini bırakmayacağız” dedi.

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Gültekin: “Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğuna inanmak istiyoruz”

Yangında ailesinden sekiz kişiyi kaybeden avukat Yüksel Gültekin de ailelerin daha önce Bolu’dan Ankara’ya yürüyerek taleplerini dile getirdiğini hatırlattı.

Gültekin, bakanlıklardaki kamu görevlilerine ilişkin soruşturmaların sonuçlandırılmasını istedi ve özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin sorumluluğunun araştırılması gerektiğini söyledi.

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Adalet Bakanı Gürlek’in “Kimse hukukun üzerinde değildir” açıklamalarını hatırlatan Gültekin, bu yaklaşımın Grand Kartal Otel dosyasındaki kamu görevlileri açısından da uygulanmasını istedi.

Türkiye’nin bir ‘hukuk devleti’ olduğuna inanmak istediklerini belirten Gültekin, “Bu olayda zerre kadar kusuru olan adaletin önüne çıkacak, buna hiç kimse bir hukuk devletinde mani olamaz; zaman geçer, süre uzar ama bizim 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl bekleyecek sabrımız yok” dedi.

(VC)