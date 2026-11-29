DİSK'e bağlı 14 sendikanın çağrısıyla düzenlenen "Adalet, ekmek, özgürlük" mitingi İstanbul'un Kartal Meydanı'nda yapılıyor. Mitinge İstanbul’un 39 ilçesinden binlerce işçi katıldı.

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Aralarında siyasi partilerin de bulunduğu 100'ü aşkın örgütün katılım çağrısı yaptığı miting saat 12.00'de iki ayrı noktada toplanarak saat 13.00'te miting alanına kortejlerle yürüdü.

Birleşik Metal-İş, Türk-İş'e bağlı sendikalar ve Gebze Sendikalar Birliği Kartal Marmaray durağında toplanarak alana yürüdü.

DİSK'e bağlı diğer sendikalar, KESK, meslek odaları, emekli ve kadın örgütleri ise Başak Marmaray durağında toplandı. Daha sonra kortejler halinde Kartal Meydanı'na yürüdü.

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Mitinge fabrika ve belediye işçileri, kuryeler, gazeteciler, öğretmenler, hekimler, mühendisler, emekliler, kadınlar ve öğrenciler katılıyor.

Türkiye Gazeteciler Sendikası da "Dolu haber boş cüzdanla yapılmaz" diyerek gazetecileri mitinge çağırdı.

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Talepler

Mitingin talepleri şunlar:

Vergide ve gelirde adalet

İşçilere refah payı

İnsanca bir emekli aylığı

Yaşanabilir bir asgari ücret

Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması

Kişisel hak ve özgürlüklere yönelik saldırıların sona ermesi

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin durdurulması

İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi

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Akademisyenler, sanatçılar, hukukçular...

100'ü aşkın akademisyen, sanatçı, yazar ve hukukçu bu taleplerin kendi talepleri olduğunu açıkladı. 200'ü aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısı ise Kartal mitingini ve DİSK, KESK, TTB ile TMMOB'un 12 Aralık'ta Ankara'da yapacağı mitingi aynı mücadelenin birbirini tamamlayan adımları olarak değerlendirdi.

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, miting öncesindeki basın toplantısında sendikanın örgütlü olduğu bütün fabrikaların mitinge katılacağını söyledi.

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