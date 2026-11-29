DİSK'e bağlı 14 sendikanın çağrısıyla düzenlenen "Adalet, ekmek, özgürlük" mitingi İstanbul'un Kartal Meydanı'nda yapılıyor. Mitinge İstanbul’un 39 ilçesinden binlerce işçi katıldı.
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Aralarında siyasi partilerin de bulunduğu 100'ü aşkın örgütün katılım çağrısı yaptığı miting saat 12.00'de iki ayrı noktada toplanarak saat 13.00'te miting alanına kortejlerle yürüyecek.
Birleşik Metal-İş, Türk-İş'e bağlı sendikalar ve Gebze Sendikalar Birliği Kartal Marmaray durağında toplanıyor.
DİSK'e bağlı diğer sendikalar, KESK, meslek odaları, emekli ve kadın örgütleri ise Başak Marmaray durağında toplanıyor.
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Mitinge fabrika ve belediye işçileri, kuryeler, gazeteciler, öğretmenler, hekimler, mühendisler, emekliler, kadınlar ve öğrenciler katılıyor.
Türkiye Gazeteciler Sendikası da "Dolu haber boş cüzdanla yapılmaz" diyerek gazetecileri mitinge çağırdı.
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Talepler
Mitingin talepleri şunlar:
- Vergide ve gelirde adalet
- İşçilere refah payı
- İnsanca bir emekli aylığı
- Yaşanabilir bir asgari ücret
- Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması
- Kişisel hak ve özgürlüklere yönelik saldırıların sona ermesi
- Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin durdurulması
- İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi
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Akademisyenler, sanatçılar, hukukçular...
100'ü aşkın akademisyen, sanatçı, yazar ve hukukçu bu taleplerin kendi talepleri olduğunu açıkladı. 200'ü aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısı ise Kartal mitingini ve DİSK, KESK, TTB ile TMMOB'un 12 Aralık'ta Ankara'da yapacağı mitingi aynı mücadelenin birbirini tamamlayan adımları olarak değerlendirdi.
Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, miting öncesindeki basın toplantısında sendikanın örgütlü olduğu bütün fabrikaların mitinge katılacağını söyledi.
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Ne olmuştu?
DİSK'e bağlı 16 sendika 7 Ekim'de bir bildirge yayımlamış, işçileri ve destekçilerini mücadeleye çağırmıştı. Sendikalar 2027 bütçesi öncesinde ücretlerin ve emekli aylıklarının erimesine, vergi yüküne ve fon soruşturmasına karşı bölge ve merkez mitinglerinden oluşan bir program açıklamıştı. Kartal mitingi bu programın ilk büyük adımı olarak yapılıyor.
(FY)