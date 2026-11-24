İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Kartal Belediyesi’ndeki kentsel dönüşüm işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.
Başsavcılık, riskli yapılara ilişkin düzenlenen raporlarda usulsüzlük yapıldığı ve bu yolla maddi menfaat sağlandığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
Soruşturma, “resmi belgede sahtecilik”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma” ve “rüşvet” suçlamalarıyla yürütülüyor.
Sekiz binanın inşaat alanının fazla gösterildiği iddiası
Soruşturma kapsamında riskli yapıların ölçümlerini yapan firmaların, bağımsız bölüm sayısını ve metrekare büyüklüğünü artırmak amacıyla yapıların inşaat alanlarını olduğundan fazla gösterdiği öne sürüldü.
Belediye yetkililerinin ise yerinde inceleme yapmadan firmaların hazırladığı raporları onayladığı iddia edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün incelemelerinde sekiz riskli yapının toplam inşaat alanının 400 ila 1000 metrekare fazla gösterildiğinin tespit edildiği bildirildi.
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Banka hesapları ve telefon kayıtları incelendi
Soruşturma kapsamında şüphelilerin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) aracılığıyla banka hesap hareketleri ve telefonlarının baz istasyonu kayıtları incelendi.
İncelemelerde belediye yetkililerinin raporlarda belirtilen kontrol tarihlerinde ilgili adreslerde bulunmadıklarının ve şüphelilerin banka hesaplarında yüksek işlem hacmi olduğunun belirlendiği aktarıldı.
Riskli Bina Tespit Raporu İnceleme Formlarının düzenlenmesinde sorumluluğu bulunduğu belirtilen 10 kişi, bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
(NÖ)