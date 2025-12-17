ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
YT: Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:45 17 Aralık 2025 14:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.12.2025 17:22 17 Aralık 2025 17:22
Okuma Okuma:  1 dakika

Kars’ta nadir görülen kızıl tilki ve paçalı şahin görüntülendi

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü kentte, yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Kars’ta nadir görülen kızıl tilki ve paçalı şahin görüntülendi
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Kars’ta etkili olan soğuklar ve yoğun kar yağışı, yaban hayatını da doğrudan etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü Sarıkamış ilçesinin kırsal kesimlerinde, yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor.

Bu koşullarda, ilçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Asboğa köyü çevresindeki karlı arazide yiyecek arayışına çıkan kızıl tilki ile kış aylarında nadir görülen paçalı şahin görüntülendi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, bir süre karla kaplı alanda dolaşan kızıl tilki daha sonra bölgeden uzaklaşırken, paçalı şahin ise havada süzüldükten sonra gözden kayboldu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
iklim krizi Kars sarıkamış
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git