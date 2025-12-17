Kars’ta nadir görülen kızıl tilki ve paçalı şahin görüntülendi

Kars’ta etkili olan soğuklar ve yoğun kar yağışı, yaban hayatını da doğrudan etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü Sarıkamış ilçesinin kırsal kesimlerinde, yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor.

Bu koşullarda, ilçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Asboğa köyü çevresindeki karlı arazide yiyecek arayışına çıkan kızıl tilki ile kış aylarında nadir görülen paçalı şahin görüntülendi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, bir süre karla kaplı alanda dolaşan kızıl tilki daha sonra bölgeden uzaklaşırken, paçalı şahin ise havada süzüldükten sonra gözden kayboldu. (TY)