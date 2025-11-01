ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 1 Kasım 2025 16:37
 ~ Son Güncelleme: 1 Kasım 2025 16:43
1 dk Okuma

Kars’ta göçmen kuşların durağı Asboğa Gölü, 60 metre çekildi

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban: “Yağışların azalmasıyla göl yaklaşık yüzde 30 oranında küçüldü.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kars’ta göçmen kuşların durağı Asboğa Gölü, 60 metre çekildi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Kars’ta göçmen kuşların konaklama alanı olan Asboğa Gölü’nde su seviyesi 60 metre çekildi.

İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki, 2007 rakımlı ve 237 bin metrekarelik göl; ördek, sakarmeke, angut, martı ve balıkçıl gibi birçok türe ev sahipliği yapıyor.

İklim krizinin ‘olağanüstü’ yansıması: Ortaya çıkan tarihî yapılar
İklim krizinin ‘olağanüstü’ yansıması: Ortaya çıkan tarihî yapılar
25 Eylül 2025

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, iklim krizinin etkilerine dikkat çekerek, şöyle dedi:

“Asboğa Gölü’nün 60 metre çekilmesi, suyun bol olduğu Doğu Anadolu’da bile iklim krizinin doğa üzerindeki etkisini açıkça gösteriyor. Yağışların azalmasıyla göl yaklaşık yüzde 30 oranında küçüldü, bu duruma karşı tedbir alınmalı.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
iklim krizi Kars Asboğa Gölü kuraklık Türkiye'de kuraklık sorunu
ilgili haberler
İzmir’de kuraklık nedeniyle gece saatlerinde planlı su kesintisi
19 Ağustos 2025
/haber/izmirde-kuraklik-nedeniyle-gece-saatlerinde-planli-su-kesintisi-310590
Meriç Nehri’nde su seviyesi düştü, tarihi köprünün ayakları ortaya çıktı
29 Temmuz 2025
/haber/meric-nehrinde-su-seviyesi-dustu-tarihi-koprunun-ayaklari-ortaya-cikti-309914
Asi Nehri kuruyor: Yaşam tehlikede, uzmanlar alarmda
19 Haziran 2025
/haber/asi-nehri-kuruyor-yasam-tehlikede-uzmanlar-alarmda-308569
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İzmir’de kuraklık nedeniyle gece saatlerinde planlı su kesintisi
19 Ağustos 2025
/haber/izmirde-kuraklik-nedeniyle-gece-saatlerinde-planli-su-kesintisi-310590
Meriç Nehri’nde su seviyesi düştü, tarihi köprünün ayakları ortaya çıktı
29 Temmuz 2025
/haber/meric-nehrinde-su-seviyesi-dustu-tarihi-koprunun-ayaklari-ortaya-cikti-309914
Asi Nehri kuruyor: Yaşam tehlikede, uzmanlar alarmda
19 Haziran 2025
/haber/asi-nehri-kuruyor-yasam-tehlikede-uzmanlar-alarmda-308569
Sayfa Başına Git