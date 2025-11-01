Kars’ta göçmen kuşların durağı Asboğa Gölü, 60 metre çekildi

Kars’ta göçmen kuşların konaklama alanı olan Asboğa Gölü’nde su seviyesi 60 metre çekildi.

İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki, 2007 rakımlı ve 237 bin metrekarelik göl; ördek, sakarmeke, angut, martı ve balıkçıl gibi birçok türe ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, iklim krizinin etkilerine dikkat çekerek, şöyle dedi:

“Asboğa Gölü’nün 60 metre çekilmesi, suyun bol olduğu Doğu Anadolu’da bile iklim krizinin doğa üzerindeki etkisini açıkça gösteriyor. Yağışların azalmasıyla göl yaklaşık yüzde 30 oranında küçüldü, bu duruma karşı tedbir alınmalı.” (TY)