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YAŞAM
Yayın Tarihi: 6 Mayıs 2025 14:10
 ~ Son Güncelleme: 6 Mayıs 2025 14:13
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Kars’ta aç kalan bozayılar yerleşim alanlarına indi

Çöp konteynerlerinde buldukları yiyeceklerle karnını doyuran bozayılar, mahallede tur attıktan sonra ormanlık alana gitti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kars’ta aç kalan bozayılar yerleşim alanlarına indi
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusundan uyanan ve aç kalan bozayılar, mahallelere inmeye başladı.

Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı, sarıçam ormanlarıyla kaplı 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış'ta, yaban hayvanları zaman zaman ilçeye iniyor.

Ormanlık alana yakın yerleşim yerlerinden Tepe Mahallesi, Taşkıran TOKİ konutları bölgesine gelen bozayılar, çöp konteynerlerini devirip içine girerek yiyecek aradı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, yiyeceklerle karnını doyuran bozayılar, mahallede tur attıktan sonra ormanlık alana gitti. 

Ayıları beslemenin zararları

Ayıların kent merkezlerine inmesinin temel nedenleri arasında doğal yaşam alanlarının daralması, iklim krizi, besin kaynaklarının azalması ve insan yerleşimlerinin yaban hayatına yaklaşması yer alıyor. Bu durum, insan ve ayı karşılaşmalarını artırırken, ayıların kentlerde görülmesi hem onlar hem insanlar için riskli. Ayıların insanlar tarafından beslenmesi ise ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Journal of Wildlife Management’ta yayımlanan makaleye göre, ayılar beslenmek için insanlara alıştıklarında davranışları değişiyor. Bu ise onların agresifleşmesine, yiyecek ararken evlere yaklaşmasına ve nihayetinde “tehlikeli” ilân edilerek öldürülmelerine neden oluyor. 

Öte yandan, ayıların insanlar tarafından beslenmeleri avlanma içgüdülerini de zayıflatıyor.

Uzmanlar bu tür durumlarda ayıların beslenmemesini, çöplerin güvenli şekilde depolanmasını ve doğal habitatların korunması gerektiğini söylüyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
hayvan haberleri bozayı
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