Karşıyaka, Urla, Göynük'deki yangınlar kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Karşıyaka Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

#Canlı: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’de orman yangınları ile ilgili son duruma ilişkin Yamanlar Seyirtepe’de açıklamalarda bulunuyor https://t.co/YAO5GlmoFJ — AA Canlı (@AACanli) August 18, 2024

Yumaklı şöyle dedi:

"Buradaki yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlandı. İzmir, Muğla ve Çeşme'de makilik alanda çıkan yangınlar vardı. Orman ekiplerimiz olay yerine intikal edip, müdahaleye başladılar. Emniyet ekipleri TOMA'lar, müdahale edebilecek kimler varsa, müdahale ettiler. Risk altında olunan yerlerle ilgili valilik boşaltma kararı verdi. Zarar gören ev ve can kaybı çok şükür yok. Hali hazırda, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yeniden bir risk oluşmaması adına ekiplerimiz çalışmalara devam edecek.”

“İzmir Menderes yangını sarp bir arazideydi. Gece boyu arkadaşlarımız karadan olabildiği kadar müdahale etti. Yangının başlangıcından itibaren yangının enerjisi düşürüldü. Burası da kontrol altına alınmaya yakın. Aydın Bozdoğan'daki yangınla ilgili de 5 uçakla müdahale devam ediyor. 3 gündür çalışıyoruz. Bayrak direğini bile yerinden söken bir rüzgar var. Burası da kısmen kontrol altına alındı. Burası bizi çok endişelendiriyordu."

“Diğer yangın Manisa Gördes yangını çok geniş alana yayılmıştı. 1 uçak 10 helikopter ve çok ciddi kara gücüyle müdahale devam ediyor. Sadece bir alan kaldı. Burası da kontrol edildi bilgisi verilmeye en yakın yangınlardan. Karabük Ovacık'ta 2 helikopterle birlikte ulaşılamayan alanlara müdahale devam ediyor. Burasının da enerjisi düşürüldü. Yine burası da kısmen kontrol altına alındı. Uşak Eşme'de 4 helikopterle yangına müdahale ediliyor. Tek bir nokta kaldı. Arkadaşlarımız yoğunlaştı. Yangının enerjisi düşürüldü. İnşallah gün içerisinde kontrol edildi bilgisini vereceğiz."

Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarından etkilenen İzmir'de incelenen 52 bina ve 97 bağımsız bölümden 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı.

Yerlikaya’dan gözaltı açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangınlarla ilgili gözaltıların olduğunu açıkladı. Sosyal medyada hesabından açıklama yapan Yerlikaya, şu verileri paylaştı:

"Ülke genelinde; 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana gelmiştir. Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen; İzmir’in Tire ilçesinde 3 şahıs, Ödemiş ilçesinde 2 şahıs, Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır. Bolu’nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir."

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(EMK)