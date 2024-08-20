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YAŞAM
Yayın Tarihi: 20 Ağustos 2024 12:16
 ~ Son Güncelleme: 20 Ağustos 2024 12:16
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Karşıyaka Belediyesi’nden yangından kurtarılan hayvanlar için çağrı

“Sahipsiz dostlarımızı rehabilitasyon sürecinin ardından sahiplenebilir, kalıcı ve sıcak yuvaları olabilirsiniz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Karşıyaka Belediyesi’nden yangından kurtarılan hayvanlar için çağrı
Fotoğraf: Karşıyaka Belediyesi

İzmir Karşıyaka Belediyesi, Yamanlar Karatepe mevkiinde 15 Ağustos’ta çıkan ve 19 Ağustos’ta kontrol altına alınan yangında tahliye edilen hayvanlarla ilgili açıklama yaptı.

Yamanlar Dağı’ndan başlayan orman yangınında tedbir amaçlı olarak boşaltılan Karşıyaka Belediyesi Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi ile Celal Üner Bakımevi’nde yaşayan hayvanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait tesislere taşınmıştı.

Tedavileri sürüyor

Karşıyaka Belediyesi’nin hayvanların akıbetiyle ilgili açıklaması şöyle:

“Yamanlar’da çıkan yangın nedeniyle, hayvanseverlerimizin de büyük desteğiyle tahliye ettiğimiz can dostlarımız, Büyükşehir Belediyemizin PAKO Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü ile Seyrek Hayvan Hastanesi ve Bakımevi Kompleksi’nde yaşamlarını sürdürüyor.

“Gerekli tüm bakım ve tedavilerinin yapıldığı can dostlarımızı, bakımevimizdeki tadilat ve düzenlemelerin ardından geri getireceğiz. Bu süreçte sizler de sahipsiz dostlarımızı rehabilitasyon sürecinin ardından sahiplenebilir, kalıcı ve sıcak yuvaları olabilirsiniz.”

Karşıyaka Belediyesi’yle iletişime geçmek için burayı tıklayabilirsiniz. (TY)

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