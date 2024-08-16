Karşıyaka Belediyesi, devam eden yangına müdahale için destek istedi
Belediye, 15 Ağustos'tan beri devam eden orman yangınına müdahale için kullanıma hazır durumda su tankeri ve iş makinesi olan tüm firmaları desteğe çağırdı.
İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkiinde dün (15 Ağustos) akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın, bugün akşam saatlerinde Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaştı.
İzmir Karşıyaka Belediyesi, X platformunda yaptığı paylaşımda bölgede devam eden yangınla ilgili yeni bir yardım çağrısında bulundu ve yangına müdahale için kullanıma hazır durumda su tankeri ve iş makinesi olan tüm firmaları desteğe çağırdı.
ACİL!— Karşıyaka Belediyesi (@karsiyaka_bel) August 16, 2024
Karşıyaka’da devam eden yangına müdahale için kullanıma hazır durumda su tankeri ve iş makinesi olan tüm firmaları mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz. pic.twitter.com/fQgunw1Boy
(NK)
ilgili haberler
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.