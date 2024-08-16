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Yayın Tarihi: 16 Ağustos 2024 22:12
 ~ Son Güncelleme: 16 Ağustos 2024 22:15
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Karşıyaka Belediyesi, devam eden yangına müdahale için destek istedi

Belediye, 15 Ağustos'tan beri devam eden orman yangınına müdahale için kullanıma hazır durumda su tankeri ve iş makinesi olan tüm firmaları desteğe çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Karşıyaka Belediyesi, devam eden yangına müdahale için destek istedi
Fotoğraf: AA

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkiinde dün (15 Ağustos) akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın, bugün akşam saatlerinde Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaştı.

İzmir Karşıyaka Belediyesi, X platformunda yaptığı paylaşımda bölgede devam eden yangınla ilgili yeni bir yardım çağrısında bulundu ve yangına müdahale için kullanıma hazır durumda su tankeri ve iş makinesi olan tüm firmaları desteğe çağırdı.

(NK)

orman yangını izmir yangın
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/haber/izmir-karsiyaka-daki-orman-yangini-sanayi-sitesine-sicradi-298653
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