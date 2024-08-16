Karşıyaka Belediyesi, devam eden yangına müdahale için destek istedi

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkiinde dün (15 Ağustos) akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın, bugün akşam saatlerinde Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaştı.

İzmir Karşıyaka Belediyesi, X platformunda yaptığı paylaşımda bölgede devam eden yangınla ilgili yeni bir yardım çağrısında bulundu ve yangına müdahale için kullanıma hazır durumda su tankeri ve iş makinesi olan tüm firmaları desteğe çağırdı.

ACİL!



Karşıyaka’da devam eden yangına müdahale için kullanıma hazır durumda su tankeri ve iş makinesi olan tüm firmaları mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz. pic.twitter.com/fQgunw1Boy — Karşıyaka Belediyesi (@karsiyaka_bel) August 16, 2024

(NK)