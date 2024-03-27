"Kars’ı üçüncü yol ağacının altında birleşmeye çağırıyorum"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Kars Cumhuriyet Meydanı’nda 31 Mart yerel seçimlerine dört gün kala miting düzenledi.

Mitinge, Kars Eş Başkan adayları Arzu Savaş Derman, Kenan Karahancı, Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan katıldı.

Eş başkan adaylarının ardından konuşan Bakırhan, Kars’ın çok kültürlü yapısına dikkat çekti ve "31 Mart seçimlerine giderken birileri Terekemecilik, birileri yerlicilik, birileri Azericilik yapıyor. Ama biz Kürtçülük yapmayacağız. Çünkü halkların partisiyiz, bütün inançların partisiyiz. Bir Kürdün DEM Parti’de ne kadar yeri ve karşılığı varsa Kars’ta yaşayan diğer halklar ve inançların da o kadar karşılığı var. Kars, DEM Parti demektir. DEM Parti, Kars gibidir renklidir" dedi.

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"Kars borç konusunda büyükşehirlerle yarışıyor"

2020'de Kars Belesiyesi'ne atanan kayyımı hatırlatan Bakırhan, kayyımın çalışmalarını eleştirdi.

"Kayyım efendi ilk olarak belediyenin önünde namaz kıldı" diyen Bakırhan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz inançlı bir toplumuz. Biz namazı niyazı, Ramazanı, orucu AKP ile öğrenmedik. Bin yıllardır bu topraklarda birlikte özgürce yaşadık, yaşamaya devam edeceğiz. Sizin huzurunuzda kayyım efendiye soruyorum; Belediye önünde namaz kılan, belediye gasp edilirken namazla belediyeyi teslim alan bir kayyım hırsızlık yapar mı? Namaz kılacaksın, ama Kars Belediyesi’nin bütçesini çarçur edeceksin. 3-5 tane mafyaya, sermayeye peşkeş çekeceksin. Yol ve su yok ama Kars borç konusunda büyükşehir belediyeleriyle yarışıyor. Kayyım efendi, sen de mensubu olduğun parti gibi başın seccadede, ellerin semada. Ama aklın hilede, hurdada, hırsızlıktadır.”

"Her kuruşunuzun takipçisi olacağım"

Bakırhan, Kars’ta belediyeyi rekor bir oyla kazanmayı hedeflediklerini söyledi ve ekledi: "Çocuğuna süt götüremeyen ailelerin gideceği adres belediye olacak. İşsiz kadın arkadaşlar için kurslar, kooperatifler aile ekonomisine katkı sunmaları için belediyemiz bütün olanakları seferber edecek. Karslı gençler doğduğu yerde doyacak, göç etmeyecek. Kars’ın ezileni kesinlikle belediyemize birlikte bir evinin bir kapısının zorda kaldığı zaman gidip kapısını çalacağı bir eve sahip olacaktır. Sizlere söz veriyorum. Her kuruşunuzun takipçisi olacağım.

Burayı turizmin başkenti yapacağız. Bu turizmin başkenti olması gereken kentte bir Doğu Ekspresi var. Bir ara insanlar kaşar, bal sattı. Oteller dolup taştı baktılar ki Kars’ın emekçileri Doğu Ekspresi'nden yararlanıyor iki kişilik bir ailenin gidiş gelişini 25 bin liraya çıkardılar. Ne demek istiyorlar? Kars'a gelmeyin, burada tatil yapmayın. Kars’ın emekçisi, kaşar üreticisi, lokantacısı, otelcisi geçinmesin, işsiz kalsın istiyorlar. Biz geldiğimizde turizmi tekrar canlandıracağımızın sözünü veriyoruz.”

"Kars halkının ne yaşadığını bilmiyorlar"

Bakırhan, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Kars’ta doktor yok, uzman yok. Ama onlar varlığını milliyetçilik, savaş, çatışma üzerinden oluşturdukları için bizim kaynakları çarçur ediyorlar. Bir belediye başkanının sadece bir kentte 600 tane dairesi olur mu? Bu sadece bir kentte. 600 dairesi olan bir belediye başkanı ve mensubu olduğu bir parti bizim halimizi anlar mı? Anlamaz. Yoksulluk bilmiyorlar. Saraydan başlarını uzatıp Kars halkının ne yaşadığını bilmiyorlar. Bizi tanımayan, yok sayan, yoksullaştıran; gençlerimizin işsiz ve aşsız kalmasını sağlayanlara 31 Mart’ta büyük bir ders vereceğiz. Kars’ın Azeresini, Terekemesini, emekçisini Türkiye’nin neresinde olursa olsun üçüncü yol ağacının altında birleşmeye, mücadele etmeye ve oyunu vermeye çağırıyorum."

Konuşmaların ardından miting, Ruken Yılmaz'ın müzik dinletisiyle devam etti.

(RT)