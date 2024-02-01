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Yayın Tarihi: 1 Şubat 2024 10:07
 ~ Son Güncelleme: 1 Şubat 2024 20:01
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Kars Valiliği, 'Özgürlük Yürüyüşü' öncesinde yasak kararı aldı

Kars'ta başlatılacak olan 'Büyük Özgürlük Yürüyüşü' öncesi Kars Valiliği, kent merkezi ve ilçelerde geçerli olmak üzere gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Kars Valiliği, 'Özgürlük Yürüyüşü' öncesinde yasak kararı aldı
*Fotoğraf: Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kars Valiliği, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün sağlanması talebiyle bugün bir kolu Kars’tan başlayacak yürüyüş öncesinde yasak kararı aldı.

Kars Valiliği sitesinden yapılan açıklamada, il genelinde 31 Ocak- 4 Şubat tarihlerinde gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarına 5 günlük yasak getirildiğini duyurdu.

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 Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Valilik makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü eylem/etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, araç konvoyu, her türlü karşılama, uğurlama, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi her türlü açık ve kapalı alanlardaki eylem ve etkinlikler ile bu eylem etkinliklere katılım amacıyla çevre illerden ilimize gelecek araç ve şahısların da ilimize gelişlerinin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19'uncu maddesine istinaden 31 Ocak 2024 tarihinden geçerli 4 Şubat 2024 tarihi de dahil olmak üzere 5 gün süre ile Kars il sınırları içerisinde yasaklanmasına karar verilmiştir."

(RT)

Kars özgürlük yürüyüşü
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