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Yayın Tarihi: 25 Aralık 2023 11:46
 ~ Son Güncelleme: 25 Aralık 2023 11:54
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Kars'ta yurtta kalan 80 öğrenci zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı

Kars'ta Kağızmanlı Hıfzı Yurdu'nda kalan 80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Yurttaki yemeklerden numune alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kars'ta yurtta kalan 80 öğrenci zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı

Kars'ın Kağızman ilçesinde 80 öğrenci dün (24 Aralık) gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Kağızmanlı Hıfzı Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerinden bazıları karın ağrısı, bulantı ve ishal şikayeti başladı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 80 öğrenci, Kağızman Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedavi altına öğrencilerden bazıları taburcu edildi.

Öte yandan ekipler, incelemek üzere yurttaki yemeklerden numune aldı.

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Valilikten açıklama

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kağızmanlı Hıfzı Yurdunda kalan öğrencilerin besin zehirlenmesi şüphesiyle yurt idaresine başvurduğu belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Öğrencilerimizin Kağızman Devlet Hastanesine intikalleri sağlanmıştır. Öğrencilerimizin genel sağlık durumu iyi olup, tedbir amaçlı müşahede altında tutulmaktadırlar. Besin zehirlenmesi şüphesi ile ilgili gerekli numuneler alınmıştır, yetkili kamu kuruluşları tarafından incelemeler devam etmektedir."

(RT)

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