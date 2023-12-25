Kars'ta yurtta kalan 80 öğrenci zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı

Kars'ın Kağızman ilçesinde 80 öğrenci dün (24 Aralık) gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Kağızmanlı Hıfzı Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerinden bazıları karın ağrısı, bulantı ve ishal şikayeti başladı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 80 öğrenci, Kağızman Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedavi altına öğrencilerden bazıları taburcu edildi.

Öte yandan ekipler, incelemek üzere yurttaki yemeklerden numune aldı.

Bediüzzaman Said Nursi Kız Öğrenci Yurdunda 117 öğrenci zehirlendi

Valilikten açıklama

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kağızmanlı Hıfzı Yurdunda kalan öğrencilerin besin zehirlenmesi şüphesiyle yurt idaresine başvurduğu belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Öğrencilerimizin Kağızman Devlet Hastanesine intikalleri sağlanmıştır. Öğrencilerimizin genel sağlık durumu iyi olup, tedbir amaçlı müşahede altında tutulmaktadırlar. Besin zehirlenmesi şüphesi ile ilgili gerekli numuneler alınmıştır, yetkili kamu kuruluşları tarafından incelemeler devam etmektedir."

(RT)