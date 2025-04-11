Kars'ta "yan baktın" diyerek bir genci öldüren uzman çavuş tutuklandı

Kars’ın Kağızman ilçesinde Yakup Aydın’ı öldüren Uzman Çavuş Selman K. (29), 8 Nisan’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 Nisan’da yaşanan olayda Uzman Çavuş Selman K., “yan baktın” diyerek tartışmaya girdiği Aydın’ı öldürdü. Olay yerinden kaçan Uzman Çavuş Selman K., polisler tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından güvenlik gerekçesiyle Kars Adliyesi'ne sevk edilen Uzman Çavuş Selman K., savcılıkta susma hakkını kullandı. 'Kasten öldürme' suçundan mahkemeye çıkarılan Selman K., tutuklandı.

Görüntüler ortaya çıktı

Mezopotamya Ajansı’nın ulaştığı görüntülerde, Yakup Aydın ve bir arkadaşının masada oturduğu ve sohbet ettikleri görülüyor. Karşı masada ise Uzman Çavuş Selman K. tek başına oturuyor. Aydın ve arkadaşı kafeden ayrılmak için merdivenlere yöneldiği sırada Uzman Çavuş Selman K. yanlarına gelerek parmak sallayıp bir şeyler söylüyor. Ardından itişmenin yaşandığı anlaşılıyor ve ikili kamera kadrajından çıkıyor.

Tekrar kameraların kadrajına giren Uzman Çavuş Selman K. elinde silahla kafenin içinden koşarak geliyor. Tam bu sırada kafeden ayrılmak üzere olan Yakup Aydın’a 5 el ateş ediyor. Aydın, olay yerinde hayatını kaybediyor.

Amca Aydın: “Yaşanan vahşiliktir”

Yaşanan olaya dair MA’ya konuşan Yakup Aydın'ın amcası Yunus Aydın, kişiyle herhangi bir husumetlerinin olmadığını belirterek, "Bu yaşanan vahşiliktir. Asla kabul edilemez" dedi.

Aydın yaşanan olayı şöyle anlattı:

“Yakup ve arkadaşları kafede oturuyor. Zaten görüntüleri de ortaya çıktı. Yakup her şeyden habersiz oturuyor. O sırada uzman çavuş, onu izliyor. Yakup tam kafeden ayrılacakları sırada uzman çavuş yanlarına geliyor. Önce yumruk atıyor. Daha sonra arbede yaşanıyor. Çalışanlar araya giriyor. Sonra uzman çavuş silahını çıkarıp ateş ediyor. Önce başına doğru ateş alıyor. O kurşun isabet etmiyor. Ama daha sonra göğsüne doğru ateş ediyor.

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