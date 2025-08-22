Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demiryolu hattının temeli atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın temel atma törenine katıldı.

Bakan yaptığı konuşmada, hattın Zengezur Koridoru/Syunik’in hayata geçmesindeki en somut adımlardan biri olduğunu söyledi.

Uraloğlu, “Bu projeyle sadece Türkiye’nin değil, tüm Güney Kafkasya’nın ve Avrasya’nın geleceğine damga vuruyoruz,” dedi.

224 kilometre uzunluğundaki hattın çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edileceğini kaydeden Uraloğlu, hattın yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacağını açıkladı.

Proje kapsamında 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 alt geçit, 27 üst geçit ve 480 menfez inşa edilecek.

Zengezur/Syunik Koridoru nedir?

“Uluslararası barış ve refah için bir yol haritası”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Bakan Uraloğlu, demiryolu hattı ile ilgili özetle şunları dedi:

“Bugün burada, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı ile Zengezur Koridoru’nun hayata geçmesini sağlayacak en somut ilk adımlarından birini atarak, sadece Türkiye'nin değil, tüm Güney Kafkasya'nın ve Avrasya'nın geleceğine damga vuruyoruz. Bu proje, uluslararası barış ve refah için bir yol haritasıdır.

“Zengezur Koridoru, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik işbirliğini güçlendirecek, bölgesel barışı pekiştirecektir. Başta Orta Koridor’un paydaşı olan ülkeler olmak üzere küresel ticarette tüm dünya için altın bir çağ başlatacaktır. Güney Kafkasya'da ekonomik işbirliğini artıracak, sınırların açılmasını ve diplomatik ilişkilerin normalleşmesini hızlandıracaktır.” (TY)