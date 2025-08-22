ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2025 13:33
 ~ Son Güncelleme: 22 Ağustos 2025 15:20
2 dk Okuma

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demiryolu hattının temeli atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: “Zengezur Koridoru, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında bölgesel barışı pekiştirecektir.”

BİA Haber Merkezi

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demiryolu hattının temeli atıldı
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın temel atma törenine katıldı.

Bakan yaptığı konuşmada, hattın Zengezur Koridoru/Syunik’in hayata geçmesindeki en somut adımlardan biri olduğunu söyledi.

Uraloğlu, “Bu projeyle sadece Türkiye’nin değil, tüm Güney Kafkasya’nın ve Avrasya’nın geleceğine damga vuruyoruz,” dedi.

224 kilometre uzunluğundaki hattın çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edileceğini kaydeden Uraloğlu, hattın yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacağını açıkladı.

Proje kapsamında 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 alt geçit, 27 üst geçit ve 480 menfez inşa edilecek.

Zengezur/Syunik Koridoru nedir?
20 Ağustos 2025
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.

“Uluslararası barış ve refah için bir yol haritası”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Bakan Uraloğlu, demiryolu hattı ile ilgili özetle şunları dedi:

“Bugün burada, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı ile Zengezur Koridoru’nun hayata geçmesini sağlayacak en somut ilk adımlarından birini atarak, sadece Türkiye'nin değil, tüm Güney Kafkasya'nın ve Avrasya'nın geleceğine damga vuruyoruz. Bu proje, uluslararası barış ve refah için bir yol haritasıdır. 

“Zengezur Koridoru, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik işbirliğini güçlendirecek, bölgesel barışı pekiştirecektir. Başta Orta Koridor’un paydaşı olan ülkeler olmak üzere küresel ticarette tüm dünya için altın bir çağ başlatacaktır. Güney Kafkasya'da ekonomik işbirliğini artıracak, sınırların açılmasını ve diplomatik ilişkilerin normalleşmesini hızlandıracaktır.” (TY)

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demiryolu türkiye-ermenistan normalleşme süreci Zengezur Koridoru Syunik Koridoru türkiye-azerbaycan-ermenistan Abdulkadir Uraloğlu
ilgili haberler
Ermenistan ve İran arasında mutabakat zaptı imzalandı
20 Ağustos 2025
/haber/ermenistan-ve-iran-arasinda-mutabakat-zapti-imzalandi-310624
Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan 'barış anlaşmasının' maddeleri
12 Ağustos 2025
/haber/azerbaycan-ile-ermenistan-arasinda-imzalanan-baris-anlasmasinin-maddeleri-310341
Garo Paylan'dan Erdoğan'a: Türkiye-Ermenistan sınırını açın
11 Ağustos 2025
/haber/garo-paylan-dan-erdogan-a-turkiye-ermenistan-sinirini-acin-310310
BEYAZ SARAY'DA ÜÇLÜ ZİRVE
Azerbaycan ile Ermenistan’dan ‘kalıcı barış için’ ortak deklarasyon
9 Ağustos 2025
/haber/azerbaycan-ile-ermenistandan-kalici-baris-icin-ortak-deklarasyon-310267
Paşinyan’dan Ermenistan-Türkiye 'normalleşme' süreci değerlendirmesi
17 Temmuz 2025
/haber/pasinyandan-ermenistan-turkiye-normallesme-sureci-degerlendirmesi-309540
“Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki iyi ilişkiler bölgede kalıcı barışın yolunu açabilir”
30 Haziran 2025
/haber/ermenistan-ve-azerbaycan-arasindaki-iyi-iliskiler-bolgede-kalici-barisin-yolunu-acabilir-308980
