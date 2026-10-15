TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 15.10.2026 16:01 15 Cotmeh 2026 16:01
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 15.10.2026 16:10 15 Cotmeh 2026 16:10
Xwendin Xwendin:  4 xulek

Karneya tenduristî û avhewayê ya welatan: Tirkiye di rêza 47em de ye

Raporeke nû derxist holê ku karneya welatên ku xwediyê emîsyona bilind in lawaz e. Hate nirxandin ku bê ka 132 welatan di soz û peymanên xwe yên neteweyî yên avhewayê de mijara tenduristiyê heta çi astê entegre kirine. Tirkiye bi 14 pûanan di nav 132 welatan de di rêza 47em de cih girt.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Karneya tenduristî û avhewayê ya welatan: Tirkiye di rêza 47em de ye
Fotograf: AA
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Hevpeymaniya Avhewa û Tenduristiyê ya Cîhanî (Global Climate and Health Alliance ,GCHA), karneya tenduristiyê ya 132 welatan parve kiriye ku wan welatan peyman û sozên neteweyî yên avhewayê di çarçoveya Peymana Parîsê de weşandine.

Di “Karneya Beyana Tevkariya Neteweyî ya Tendurist” (The Healthy NDC Scorecard) de karneya tenduristî û hewaya paqij a beyanên tevkariya neteweyî di heşt kategoriyan de hat nirxandin. Di analîzê de bandorên li ser tenduristiyê, qirêjiya hewayê, çalakiyên di sektora tenduristiyê de, fêdeyên din ên di qada tenduristiyê de, veguhestinên edîl, birêvebirina entegreyê, aborî û fînans, şopandin û pêkanîn hatin lêkolînkirin.

Tirkiye di rêza 47em de ye

Encam bi wê yekê re hatin berhevkirin ku bê ka armancên avhewayê heta çi astê bi îdia ne û li wî welatî rêjeya mirinên ji ber qirêjiya hewayê çiqas e. Di encama analîzê de Tirkiye bi 14 pûanan di nav 132 welatan de di rêza 47em de cih girt:

Li Tirkiyeyê rêjeya mirinên ji ber qirêjiya hewayê di her sed hezar kesî de weke 83,6 hat tomarkirin. Armanca giştî ya avhewayê ya wî welatî ji bo senaryoyeke ku di bin 4°C’yî de ye wekî gelekî kêm hat nirxandin.

Di raporê de ev xal derketin pêş:

  • 19 welatên ku karîn di nav 20 welatên destpêkê de cih bigirin, welatên xwedî dahata kêm û navîn in.

  • Pûana Tirkiyeyê (14) nêzî pûana Kanada (16), Efrîqaya Başûr (13) û Yekîtiya Ewropayê (12) ye.

  • Kolombiya bi wê yekê derdikeve pêş ku mijara tenduristiyê di plansaziyên xwe yên neteweyî yên avhewayê de bi awayekî herî berfireh entegre kiriye(pûana wê di ser 32an de 29 e). Nijerya (25 pûan) û Kamboçya (24 pûan).

  • Japonya û Hindistan ku tenê karîn 2 pûanan bistînin, di nav welatên ku pûana herî kêm stendine de cih digirin.

  • Welatên din ên ku emîsyona wan bilind e jî, ji ber ku erka dikeve ser milê wan bi awayekî adil bi cih neanîn, li paş armancan man. Di nav van welatan de Brezîlya (7), Awistralya, Çîn û Brîtanya (bi giştî 9 pûan) cih digirin.

  • Tê destnîşankirin ku tenê di pênc welatan de (Kamboçya, Şîlî, Kolombiya, Kosta Rîka û Paraguay) armancên kêmkirina karbona reş hene ku yek ji sedemên sereke yên guherîna avhewayê û qirêjiya hewayê ye û dibe sedema pirsgirêkên tenduristiyê yên giran.

Bandorên krîza avhewayê yên li ser tenduristiyê

Bandorên krîza avhewayê yên li ser tenduristiyê gav bi gav diyar dibin. Îsal tenê li Nepalê ji ber hilweşîna berfa qeşagirtî zêdetirî hezar û 400 kes mirin û zêdetirî 6 hezar û 600 kes hîn jî winda ne.

Ji ber bûyerên ku peywendiya wan bi guherîna avhewayê re hene li Afrîkaya Rojhilat û Başûr heşt mîlyon zarok bi xetereya birçîbûnê re rûbirû ne.

Her wiha tê zanîn ku li Ewropayê pêlên germê yên di havînê de bûn sedema mirina zêdetirî 35 hezar kesan.

Li gorî Rêxistina Tenduristiyê ya Cîhanê (DSO), krîza avhewayê dikare di nava salên 2030-2050an de her sal bibe sedema zêdeyî 250 hezar mirinên din.

Bandora krîza îklîmê û sotemenîyên fosîlî li ser tendûristîya zarokan
HEYAMA KU ÎKLÎM Û DINYA DIGUHERE... - 4
Bandora krîza îklîmê û sotemenîyên fosîlî li ser tendûristîya zarokan
10 Hezîran 2021

Ji sedî 92ê Tirkiyeyê hewaya qirêj dikişînin sîngê xwe

Li gorî Rapora Reş 2025an a Platforma Mafê Hewaya Paqij, ji sedî 92yê serjimêriya Tirkiyeyê li gorî pîvanên Rêxistina Tenduristiyê ya Cîhanê (DSO) hewaya qirêj dikişînin sîngê xwe.

Ew bajarê ku qirêjiya hewayê û rêjeya mirina ji ber qirêjiyê lê herî bilind e jî Colemêrg e.

Di raporê de tê diyar kirin ku heke qirêjiya hewayê dakeve asta ku DSO pêşniyar dike, li Tirkiyeyê di salê de dikare jiyana herî kêm 60 hezar kesî bifilite.

Ev nûçe bi hevkariya bianet û İklim Masasiyê(Maseya Avhewayê) hatiye weşandin. İklim Masasi servîseke nûçeyan e ku armanc dike agahiyên bawerpêkirî yên li ser krîza avhewayê di nav raya giştî de belav bike. Nivîskarên wê ji wan zanyaran pêk tên ku di mijarên dikin nûçe de xwedî pisporiyê ne.

(CA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
krîza îklîmê Krîza Avê Qirêjkirina Derdorê
nûçeyên pêwendîdar
HEYAMA KU ÎKLÎM Û DINYA DIGUHERE... - 4
Bandora krîza îklîmê û sotemenîyên fosîlî li ser tendûristîya zarokan
10 Hezîran 2021
/haber/bandora-kriza-iklime-u-sotemeniyen-fosili-li-ser-tenduristiya-zarokan-245440
Krîza îklîmê û ya aborîyê bandor li cotkarên Çewligê kiriye
20 Kanûn 2021
/haber/kriza-iklime-u-ya-aboriye-bandor-li-cotkaren-cewlige-kiriye-255062
Hedefên îklîmê yên Tirkiyeyê di asta hêrî kêm de ne
28 Mijdar 2023
/haber/hedefen-iklime-yen-tirkiyeye-di-asta-heri-kem-de-ne-288590
Meclîsê Peymana Îklîmê ya Parîsê pejirandiye
7 Cotmeh 2021
/haber/meclise-peymana-iklime-ya-parise-pejirandiye-251438
Di doza îklîmê de Tirkiye jî di nav de 32 welatên Ewropayê tên darizandin
28 Îlon 2023
/haber/di-doza-iklime-de-tirkiye-ji-di-nav-de-32-welaten-ewropaye-ten-darizandin-285527
Milyonek kesî ji bo krîza îklîmê bang li serokan kiriye
2 Mijdar 2021
/haber/milyonek-kesi-ji-bo-kriza-iklime-bang-li-serokan-kiriye-252753
Krîza îklîmê bandor li 85 ji sedê serjimara cîhanê kiriye
13 Cotmeh 2021
/haber/kriza-iklime-bandor-li-85-ji-sede-serjimara-cihane-kiriye-251779
RAPORA IFRCYÊ
Di karesatên têkildarî îklîmê de zêdetirî 17 hezar kes mirine
17 Îlon 2021
/haber/di-karesaten-tekildari-iklime-de-zedetiri-17-hezar-kes-mirine-250447
Krîza îklîmê rêya caretta carettayan guhertiye
25 Cotmeh 2021
/haber/kriza-iklime-reya-caretta-carettayan-guhertiye-252318
Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî Guterres, di Lûtkeya Çalakiya Îklîmê ya Rêberên Cîhanê de axivî
12 Mijdar 2024
/haber/sekretere-gisti-ye-neteweyen-yekbuyi-guterres-di-lutkeya-calakiya-iklime-ya-reberen-cihane-de-axivi-301724
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
nûçeyên pêwendîdar
HEYAMA KU ÎKLÎM Û DINYA DIGUHERE... - 4
Bandora krîza îklîmê û sotemenîyên fosîlî li ser tendûristîya zarokan
10 Hezîran 2021
/haber/bandora-kriza-iklime-u-sotemeniyen-fosili-li-ser-tenduristiya-zarokan-245440
Krîza îklîmê û ya aborîyê bandor li cotkarên Çewligê kiriye
20 Kanûn 2021
/haber/kriza-iklime-u-ya-aboriye-bandor-li-cotkaren-cewlige-kiriye-255062
Hedefên îklîmê yên Tirkiyeyê di asta hêrî kêm de ne
28 Mijdar 2023
/haber/hedefen-iklime-yen-tirkiyeye-di-asta-heri-kem-de-ne-288590
Meclîsê Peymana Îklîmê ya Parîsê pejirandiye
7 Cotmeh 2021
/haber/meclise-peymana-iklime-ya-parise-pejirandiye-251438
Di doza îklîmê de Tirkiye jî di nav de 32 welatên Ewropayê tên darizandin
28 Îlon 2023
/haber/di-doza-iklime-de-tirkiye-ji-di-nav-de-32-welaten-ewropaye-ten-darizandin-285527
Milyonek kesî ji bo krîza îklîmê bang li serokan kiriye
2 Mijdar 2021
/haber/milyonek-kesi-ji-bo-kriza-iklime-bang-li-serokan-kiriye-252753
Krîza îklîmê bandor li 85 ji sedê serjimara cîhanê kiriye
13 Cotmeh 2021
/haber/kriza-iklime-bandor-li-85-ji-sede-serjimara-cihane-kiriye-251779
RAPORA IFRCYÊ
Di karesatên têkildarî îklîmê de zêdetirî 17 hezar kes mirine
17 Îlon 2021
/haber/di-karesaten-tekildari-iklime-de-zedetiri-17-hezar-kes-mirine-250447
Krîza îklîmê rêya caretta carettayan guhertiye
25 Cotmeh 2021
/haber/kriza-iklime-reya-caretta-carettayan-guhertiye-252318
Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî Guterres, di Lûtkeya Çalakiya Îklîmê ya Rêberên Cîhanê de axivî
12 Mijdar 2024
/haber/sekretere-gisti-ye-neteweyen-yekbuyi-guterres-di-lutkeya-calakiya-iklime-ya-reberen-cihane-de-axivi-301724
Biçe serûpelê