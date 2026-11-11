TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 11.11.2026 16:47 11 Mijdar 2026 16:47
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 11.11.2026 16:53 11 Mijdar 2026 16:53
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Karkerekî din ku di teqîna HABAŞê de bi giranî birîndar bibû, mir

Hejmara karkerên ku di teqînê de jiyana xwe ji dest dan gihîşt 19an. Dermankirina şeş karkeran berdewam dike.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Karkerekî din ku di teqîna HABAŞê de bi giranî birîndar bibû, mir
Fotograf: AA
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Abdullah Kilinçê ku di teqîna 9ê Cotmehê de li Kargeha Hesin û Pola ya HABAŞê ya li navçeya Aliagaya Îzmîrê giran birîndar bibû, di nexweşxaneya ku lê dihat dermankirin de jiyana xwe ji dest da.

Li Îzmîrê di kargehê de teqîn pêk hat: Hejmara miriyan derket 18an
Li Îzmîrê di kargehê de teqîn pêk hat: Hejmara miriyan derket 18an
10 Mijdar 2026

Kilinç piştî teqînê di destpêkê de biribûn Nexweşxaneya Dewletê ya Aliagayê û paşê sewqî Nexweşxaneya Perwerde û Lêkolînê ya Çigliyê ya Zanîngeha Bakirçaya Îzmîrê kiribûn.

Dermankirina şeş karkerên ku di teqînê de birîndar bibûn di nexweşxaneyan de berdewam dike.

Derbarê karkerên ku di teqîna HABAŞê de mirin em çi dizanin?
Derbarê karkerên ku di teqîna HABAŞê de mirin em çi dizanin?
10 Mijdar 2026

Hejmara qurbaniyên HABAŞê gihîşt 19an

Ajansa Anadolyê (AA) nivîsî ku bi mirina Abdullah Kilinç re hejmara kesên ku di teqînê de jiyana xwe ji dest dane gihîştiye 18an. Lêbelê di lîsteya AAyê de navê Guner Gokçe cih nagire.

Cîgirê Wezîrê Dadê Can Tuncay, duh (10ê Cotmehê) piştî lêkolîna li tesîsê ji rojnamegeran re gotibû: “Li gorî serlêdana malbatan cenazeyê karkerekî me nehatiye dîtin. Lêkolînên li cihê bûyerê berdewam dikin.”

Piştî vê daxuyaniyê, hin ajansên nûçeyan, platformên nûçeyan ên herêmî û Meclisa İSİGê ragihandin ku termê karkerê bi navê Guner Gokçe di bin kavilan de hatiye dîtin. Ji bo Gokçeyê ku li Paşaliya (navê wê ê berê Berdik) ser bi navçeya Şenkayaya Erzurumê ji dayik bûye, di rûpeleke civata herêmî de jî peyama serxweşiyê hat weşandin.

Navên 19 karkerên ku jiyana xwe ji dest dane bi vî rengî ne: Abdülkadir Kınacı, Abdullah Kılınç, Barış Güney, Ceylan Bıyıklı, Ersin Oğuz, Fatih Işık, Ferhat Maraşlı, Göksel Ünaldı, Güner Gökçe, Hüsnü Ersoy, İlker Sığırtmaçoğlu, Kadir Kaan Özçelik, Mustafa Sert, Orhan Altay, Özcan Efe, Recep Fedai, Serkan Kurt, Uğur Temel, Yasin Taşçı.

(VC/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
mirina karkeran HABAŞ Kargeha Hesin û Pola ya HABAŞê
nûçeyên pêwendîdar
HABAŞ, rûyê xuya yê mirinên karkeran e: Di Cotmehê de 193 karker di dema karkirinê de mirin
10 Mijdar 2026
/haber/habas-ruye-xuya-ye-mirinen-karkeran-e-di-cotmehe-de-193-karker-di-dema-karkirine-de-mirin-325278
Derbarê karkerên ku di teqîna HABAŞê de mirin em çi dizanin?
10 Mijdar 2026
/haber/derbare-karkeren-ku-di-teqina-habase-de-mirin-em-ci-dizanin-325268
Ji bo bihêzkirina rojnamegeriya mafparêz, pirdengî û serbixwe bianet li benda piştgiriya we ye.
Bİ GOOGLE’Ê TEVKARİYÊ BİKİN
EM ROJNAMEGERİYA MAFPARÊZ, PİRDENGİYÎ
Û SERBİXWE XURT BIKIN!
ji bo piştgiriya bianetê bitikînin
nûçeyên pêwendîdar
HABAŞ, rûyê xuya yê mirinên karkeran e: Di Cotmehê de 193 karker di dema karkirinê de mirin
10 Mijdar 2026
/haber/habas-ruye-xuya-ye-mirinen-karkeran-e-di-cotmehe-de-193-karker-di-dema-karkirine-de-mirin-325278
Derbarê karkerên ku di teqîna HABAŞê de mirin em çi dizanin?
10 Mijdar 2026
/haber/derbare-karkeren-ku-di-teqina-habase-de-mirin-em-ci-dizanin-325268
Biçe serûpelê