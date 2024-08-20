Kariye, yabancı ziyaretçilere ücretli hale getirildi

Cumhurbaşkanının 21 Ağustos 2020 tarihli kararnamesiyle camiye çevrilen İstanbul'daki Kariye Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün kararıyla yabancı ziyaretçilere ücretli hale getirildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Kariye, cuma günleri yalnızca Müslümanların ibadetine açılıyor.

Diğer günlerde ise namazlardan 15 dakika önce turistik ziyaretler durdurularak ibadet için gelenler Kariye’ye ücretsiz girebiliyor.

Kariye, cuma günleri dışında, haftanın altı günü 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.

Kariye hakkında

İstanbul’da Karagümrük semtinin Edirnekapı bölümünde bulunan ve Bizans İmparatorluğu döneminde kilise, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise cami olarak kullanılan tarihi bir yapı.

Kariye (Chora Hristos Sofiras), 6. yüzyıla kadar uzanan bir geçmişe sahip. Günümüze ulaşmış hâli, Osmanlı döneminde ve 20. yüzyılın ikinci yarısında geçirdiği onarımların sonucu.

Yapı, ilk önce manastır olarak 534 yılında I. Justinianus döneminde Aziz Teodius tarafından yapıldı ve daha sonra çeşitli onarım ile düzenlemelerden geçirildi.

Yapının önemi, Bizans İmparatorluğu'nun imparatorluk sarayı ve devlet idare merkezinin, Haliç kıyısında surlara yakın bir yerde konumlanmış olan “Blackhernai Sarayı”na taşınmasıyla arttı.

Bina, 1511 yılında Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye dönüştürüldü ve “Atik Ali Paşa Camii” veya “Kariye Camii” olarak anıldı. Bu süreçte eski kilisenin duvarları üzerinde bulunan mozaik ve freskler sıva ile kaplandı. (TY)