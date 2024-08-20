ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 20 Ağustos 2024 17:13
 ~ Son Güncelleme: 20 Ağustos 2024 17:21
1 dk Okuma

Kariye, yabancı ziyaretçilere ücretli hale getirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, müzeyi ziyaret eden yabancı ziyaretçilerden 20 Euro giriş ücreti alınacağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Kariye, yabancı ziyaretçilere ücretli hale getirildi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanının 21 Ağustos 2020 tarihli kararnamesiyle camiye çevrilen İstanbul'daki Kariye Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün kararıyla yabancı ziyaretçilere ücretli hale getirildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Kariye, cuma günleri yalnızca Müslümanların ibadetine açılıyor.

Diğer günlerde ise namazlardan 15 dakika önce turistik ziyaretler durdurularak ibadet için gelenler Kariye’ye ücretsiz girebiliyor.

Kariye, cuma günleri dışında, haftanın altı günü 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.

Kariye hakkında

İstanbul’da Karagümrük semtinin Edirnekapı bölümünde bulunan ve Bizans İmparatorluğu döneminde kilise, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise cami olarak kullanılan tarihi bir yapı.

Kariye (Chora Hristos Sofiras), 6. yüzyıla kadar uzanan bir geçmişe sahip. Günümüze ulaşmış hâli, Osmanlı döneminde ve 20. yüzyılın ikinci yarısında geçirdiği onarımların sonucu.

Yapı, ilk önce manastır olarak 534 yılında I. Justinianus döneminde Aziz Teodius tarafından yapıldı ve daha sonra çeşitli onarım ile düzenlemelerden geçirildi.

Yapının önemi, Bizans İmparatorluğu'nun imparatorluk sarayı ve devlet idare merkezinin, Haliç kıyısında surlara yakın bir yerde konumlanmış olan “Blackhernai Sarayı”na taşınmasıyla arttı.

Bina, 1511 yılında Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye dönüştürüldü ve “Atik Ali Paşa Camii” veya “Kariye Camii” olarak anıldı. Bu süreçte eski kilisenin duvarları üzerinde bulunan mozaik ve freskler sıva ile kaplandı. (TY)

kariye müzesi kariye camii Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü
ilgili haberler
Kariye, restorasyon sonrası yeniden ibadete açılıyor
6 Mayıs 2024
/haber/kariye-restorasyon-sonrasi-yeniden-ibadete-aciliyor-294998
UNESCO Ayasofya ve Kariye’yi ‘Dünya Mirası Listesinden’ çıkarabilir
24 Temmuz 2021
/haber/unesco-ayasofya-ve-kariye-yi-dunya-mirasi-listesinden-cikarabilir-247608
UNESCO'dan Ayasofya ve Kariye'de inceleme talebi
3 Aralık 2020
/haber/unesco-dan-ayasofya-ve-kariye-de-inceleme-talebi-235415
Camiye çevrilen Kariye Müzesi’ndeki freskler kapatıldı
28 Ekim 2020
/haber/camiye-cevrilen-kariye-muzesi-ndeki-freskler-kapatildi-233484
İstanbul'daki Kariye Müzesi de ibadete açıldı
21 Ağustos 2020
/haber/istanbul-daki-kariye-muzesi-de-ibadete-acildi-229398
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Kariye, restorasyon sonrası yeniden ibadete açılıyor
6 Mayıs 2024
/haber/kariye-restorasyon-sonrasi-yeniden-ibadete-aciliyor-294998
UNESCO Ayasofya ve Kariye’yi ‘Dünya Mirası Listesinden’ çıkarabilir
24 Temmuz 2021
/haber/unesco-ayasofya-ve-kariye-yi-dunya-mirasi-listesinden-cikarabilir-247608
UNESCO'dan Ayasofya ve Kariye'de inceleme talebi
3 Aralık 2020
/haber/unesco-dan-ayasofya-ve-kariye-de-inceleme-talebi-235415
Camiye çevrilen Kariye Müzesi’ndeki freskler kapatıldı
28 Ekim 2020
/haber/camiye-cevrilen-kariye-muzesi-ndeki-freskler-kapatildi-233484
İstanbul'daki Kariye Müzesi de ibadete açıldı
21 Ağustos 2020
/haber/istanbul-daki-kariye-muzesi-de-ibadete-acildi-229398
Sayfa Başına Git