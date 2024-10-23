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Yayın Tarihi: 23 Ekim 2024 10:11
 ~ Son Güncelleme: 23 Ekim 2024 10:14
2 dk Okuma

“Karıncafil” dergisinin altıncı sayısı yayımda

Karıncafil’in altıncı sayısındaysa “mezarlık “temasına uyan öyküler ve mezarlık çağrışımı yapan metinler yer aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görsel, bir dergi kapağını tanıtan bir afiştir. Afişte, "Sayı Altı" ifadesi büyük puntolarla yer almakta ve "karıncafil öykü dergisi" açıklaması bulunmaktadır. Derginin Ekim-Kasım 2024 sayısı olduğu belirtilmiş ve fiyat olarak 75 TL gösterilmiştir.

İsmini Arkadaş Z. Özger’in “Karincafil” adlı şiirinden alan ve iki ayda bir matbu olarak yayımlanan Karıncafil Öykü Dergisi’nin altıncı sayısı yayımlandı.

Dergi Ekim 2023 tarihinde Urfa’da yayın hayatına başladı. İlk sayısında herhangi bir tema belirlenmese de ikinci sayısında portakal, üçüncü sayısında ev, dördüncü sayısında köpek, beşinci sayısındaysa apartman temasına uygun öyküleri yayımladı.

Tema: Mezarlık

Karıncafil’in altıncı sayısındaysa “mezarlık “temasına uyan öyküler ve mezarlık çağrışımı yapan metinler yer aldı.

Konuk olarak ise Armağan Can ve Metinlerarası Kitap etiketiyle çıkan Sessizlik Yeminleri kitabı yer aldı.

Kitabın yazarı Armağan Can ile öyküleri ve öykücülüğü üzerine söyleşi yapıldı.  Ara Güler’in 1962 yılında Vefa Mezarlığında çektiği fotoğraf ise “fotoğraf öykü” köşesinde yer aldı.

Yine İbrahim Tekpınar ve Veysel Çetin’in Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde Cenaze Nakil Aracı Şoförü Hamit Kılıç ile yaptıkları röportaj ise her gün ölümü sırtlamanın nasıl bir şey olduğunu anlamaya yardımcı olacak bir röportaj oldu.

Ayrıca öyküleriyle katı sunanlar ise; Murat Gökhan Gökdemir Pres Makinesi öyküsüyle,

Sinem Baş -İletişim Problemi,

Selahattin Yıldız- Beyaz Güvercin,

Mehmet Sefa Biçer- Vedasız Denizci,

Abdulkadir Taş- Sepetli Hamido,

Hasan Ege Akçakaya- Annemi Uğurlarken,

Ömer Teker- Sarımtırak Adımlar,

Nilgün Turan- Beyaz Gemi,

Zeynep Yılmaz- Bayram Sabahı,

Sinem Uğurlar- Olmamış Bir Geleceğin Harabeleri,

Yusuf Kara- Bahtiyar Hoca’nın Bir Günü,

Hatice Tezer Asan- Kadın, Ağaç öyküleriyle yer aldı. Adnan Altundağ Armağan Can’ın Sessizlik Yeminleri adlı kitabını inceledi Afra Toprak Terkanlıoğlu ise kitap üzerine söyleşti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Arkadaş Z. Özger dergiler öykü
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